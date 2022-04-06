- 06 Nis 2022 - 16:49 G: 06 Nis 2022 - 16:54

Ebru Gündeş’in Yasak Aşk Çıkmazı Şoktan Soka Soktu! “Boşanıyoruz” Deyip; Gündeş’in Kalbini Çalmıştı! Ağızlar Yarım Metre…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Ebru Gündeş’in yasak aşkı milyonları şoktan şoka soktu! Kısa bir süre önce Ebru Gündeş’in evli bir adamla aşk yaşadığı gündeme bomba gibi düşmüştü. “boşanıyoruz” diyerek Ebru Gündeş’in kalbini çaldığı iddia edilen Murat Özdemir isimli şahsın olayla bağlantısı “yok artık” dedirtti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Geçtiğimiz yıl yaz sezonuna Ebru Gündeş ve Rezza Zarrab, evliliklerini noktalandırma kararı almıştı. Gündeş’in boşanmadan sonra ismi birçok isimle anılmıştı. Kısa bir süre önce iş adamı Murat Özdemir’le anılan Ebru Gündeş ilişkisinin perde arkası aralandı!

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

06 Nis 2022 - 16:49 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Bir Zamanlar Çukurova Dizisine Demir’de Dönüyor, Hünkar’da! Seyirciler Gözyaşlarına Boğulacak; Gözler Yılmaz’da! İmzalar Atıldı… mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisine Demir’de Dönüyor, Hünkar’da! Seyirciler Gözyaşlarına Boğulacak; Gözler Yılmaz’da! İmzalar Atıldı…
Survivor Mert Öcal Ölümden Döndü! Sağlık Durumu Hakkında Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki, Acun Ilıcalı Bile Koşup Gelecek! Komalıktı… mask
Survivor Mert Öcal Ölümden Döndü! Sağlık Durumu Hakkında Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki, Acun Ilıcalı Bile Koşup Gelecek! Komalıktı…
Survivor Ogeday’a Skandal Darbe! Gözyaşları İçerisinde Kalacak; Boğazı Düğümlenecek! Canından Öte Görüyordu; Nisa Bile Kar Etmeyecek! mask
Survivor Ogeday’a Skandal Darbe! Gözyaşları İçerisinde Kalacak; Boğazı Düğümlenecek! Canından Öte Görüyordu; Nisa Bile Kar Etmeyecek!
Yatak Odasından Paylaştılar, Aşklarını İtiraf Ettiler! Bir Zamanlar Kıbrıs Dizisinin Oyuncuları Sarmaş Dolaş… “Yok Artık” mask
Yatak Odasından Paylaştılar, Aşklarını İtiraf Ettiler! Bir Zamanlar Kıbrıs Dizisinin Oyuncuları Sarmaş Dolaş… “Yok Artık”
Üç Kız Kardeş Dizisinde Türkan Hamile! Somer Şimdi Hapı Yuttu; Kaynana Rüçhan Ortalığı Yıkacak! Tüyler Ürperten Gerçek… mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde Türkan Hamile! Somer Şimdi Hapı Yuttu; Kaynana Rüçhan Ortalığı Yıkacak! Tüyler Ürperten Gerçek…
Biontech Ceo’su Uğur Şahin’in Aylık Kazancı Dudak Uçuklatıyor! “Böyle Bir Para Birimi Yok!” Her Ay Balya Balya… mask
Biontech Ceo’su Uğur Şahin’in Aylık Kazancı Dudak Uçuklatıyor! “Böyle Bir Para Birimi Yok!” Her Ay Balya Balya…
Gönül Dağı Dizisinde Alişan’ın Eşi Buse Varol Geliyor! Bölüm Başına Alacağı Ücret Bile Ortaya Çıktı! Alişan Kanala Öyle Bir Baskı Yaptı Ki… mask
Gönül Dağı Dizisinde Alişan’ın Eşi Buse Varol Geliyor! Bölüm Başına Alacağı Ücret Bile Ortaya Çıktı! Alişan Kanala Öyle Bir Baskı Yaptı Ki…
Hande Erçel’in Tek Bir Cekete Ödediği Para Delirtti! Çantası 46 Bin Lira; Gerisini Siz Düşünün! Dalga Konusu Oldu, Bir Ev Parası… mask
Hande Erçel’in Tek Bir Cekete Ödediği Para Delirtti! Çantası 46 Bin Lira; Gerisini Siz Düşünün! Dalga Konusu Oldu, Bir Ev Parası…
Gönül Dağı Dizisinin Meryem’i Cayır Cayır Yaktı! Bembeyaz Transparan Kıyafetiyle; Akılları Başlardan Aldı! “Rıfat Görmesin Nankör!” mask
Gönül Dağı Dizisinin Meryem’i Cayır Cayır Yaktı! Bembeyaz Transparan Kıyafetiyle; Akılları Başlardan Aldı! “Rıfat Görmesin Nankör!”
Survivor Batuhan’ın Şalteller Attı! “Bıktım, Yoruldum!” Acun Ilıcalı’ya Öyle Bir Şey Dedi Ki… Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! “Yok Artık!” mask
Survivor Batuhan’ın Şalteller Attı! “Bıktım, Yoruldum!” Acun Ilıcalı’ya Öyle Bir Şey Dedi Ki… Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! “Yok Artık!”
HESABIM

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Bir Zamanlar Çukurova Dizisine Demir’de Dönüyor, Hünkar’da! Seyirciler Gözyaşlarına Boğulacak; Gözler Yılmaz’da! İmzalar Atıldı… mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisine Demir’de Dönüyor, Hünkar’da! Seyirciler Gözyaşlarına Boğulacak; Gözler Yılmaz’da! İmzalar Atıldı…
Survivor Mert Öcal Ölümden Döndü! Sağlık Durumu Hakkında Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki, Acun Ilıcalı Bile Koşup Gelecek! Komalıktı… mask
Survivor Mert Öcal Ölümden Döndü! Sağlık Durumu Hakkında Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki, Acun Ilıcalı Bile Koşup Gelecek! Komalıktı…
Survivor Ogeday’a Skandal Darbe! Gözyaşları İçerisinde Kalacak; Boğazı Düğümlenecek! Canından Öte Görüyordu; Nisa Bile Kar Etmeyecek! mask
Survivor Ogeday’a Skandal Darbe! Gözyaşları İçerisinde Kalacak; Boğazı Düğümlenecek! Canından Öte Görüyordu; Nisa Bile Kar Etmeyecek!
Survivor Yarışmasında Eşi Benzeri Görülmemiş Olay! Doping Tartışmasına Acun Ilıcalı Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! “Bel Altı Vuruyorsunuz!” mask
Survivor Yarışmasında Eşi Benzeri Görülmemiş Olay! Doping Tartışmasına Acun Ilıcalı Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! “Bel Altı Vuruyorsunuz!”
Yatak Odasından Paylaştılar, Aşklarını İtiraf Ettiler! Bir Zamanlar Kıbrıs Dizisinin Oyuncuları Sarmaş Dolaş… “Yok Artık” mask
Yatak Odasından Paylaştılar, Aşklarını İtiraf Ettiler! Bir Zamanlar Kıbrıs Dizisinin Oyuncuları Sarmaş Dolaş… “Yok Artık”
Üç Kız Kardeş Dizisinde Türkan Hamile! Somer Şimdi Hapı Yuttu; Kaynana Rüçhan Ortalığı Yıkacak! Tüyler Ürperten Gerçek… mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde Türkan Hamile! Somer Şimdi Hapı Yuttu; Kaynana Rüçhan Ortalığı Yıkacak! Tüyler Ürperten Gerçek…

Şehir Rehberi

Kurumsal

HESABIM ÇIKIŞ YAP
DMCA.com Protection Status