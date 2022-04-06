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06 Nis 2022 - 22:13

Survivor Ardahan Elendi Ama Ellerinden Acun Ilıcalı Tuttu! Yarışmadan Kazandığı Kar Kaldı; Bu Sefer Milyonlar Cebine Girecek! "Proje Hazır”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da skandallar arka arkaya patlıyor! Yarışmadan dün elenen Ardahan Uzkanbaş için Acun Ilıcalı’nın kararını verdiği gündeme bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı’nın ellerinden tuttuğu gündeme gelirken, bu sefer milyon liraların cebine gireceği iddia edildi! Peki, neler oluyor?