- 06 Nis 2022 - 17:38 G: 06 Nis 2022 - 17:49

Survivor Ardahan’ın Ellerinden Acun Ilıcalı Tuttu! Yarışmadan Kazandığı Kar Kaldı; Bu Sefer Milyonlar Cebine Girecek! “Pes!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da skandallar arka arkaya patlıyor! Yarışmadan dün elenen Ardahan Uzkanbaş için Acun Ilıcalı’nın kararını verdiği gündeme bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı’nın ellerinden tuttuğu gündeme gelirken, bu sefer milyon liraların cebine gireceği iddia edildi! Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Dikkatleri üzerine çeken Survivor All Star yarışmasında bir eleme birde ödül oyunu oynanmıştı. Elenen isimse Gökhan, Ardahan, Gizem ve Barış arasından Ardahan olmuştu. Yarışma hayatı biten Ardahan Uzkanbaş’ın Acun Ilıcalı’nın ellerinden tuttuğu gündeme bomba gibi düştü! Peki, neler oluyor?

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06 Nis 2022 - 17:38 Ankara- Yaşam

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