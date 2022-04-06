Survivor Ardahan’ın Ellerinden Acun Ilıcalı Tuttu! Yarışmadan Kazandığı Kar Kaldı; Bu Sefer Milyonlar Cebine Girecek! “Pes!”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da skandallar arka arkaya patlıyor! Yarışmadan dün elenen Ardahan Uzkanbaş için Acun Ilıcalı’nın kararını verdiği gündeme bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı’nın ellerinden tuttuğu gündeme gelirken, bu sefer milyon liraların cebine gireceği iddia edildi! Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Dikkatleri üzerine çeken Survivor All Star yarışmasında bir eleme birde ödül oyunu oynanmıştı. Elenen isimse Gökhan, Ardahan, Gizem ve Barış arasından Ardahan olmuştu. Yarışma hayatı biten Ardahan Uzkanbaş’ın Acun Ilıcalı’nın ellerinden tuttuğu gündeme bomba gibi düştü! Peki, neler oluyor?
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.