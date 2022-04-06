Merve Boluğur’un Son Hali Alev Alev Yaktı! “Murat Dalkılıç’a Dava Açacağım!” Sosyal Medya Kaynıyor! Bikinisiyle…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Merve Boluğur, milyonların ağzını açık bıraktı. Son haliyle alev alev yakan Merve Boluğur’un hayranları ise “Murat Dalkılıç’a dava açacağım. Bu kadına ne olduysa ondan sonra oldu” yorumlarında bulundu! Sosyal medyayı kaynatan Merve Boluğur, bikinisiyle şok üzerine şok yaşattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Uzun bir süredir ekranlarda olmayan Merve Boluğur en son Fırtına dizisiyle seyircilerin karşısına çıkmıştı. Sadece 6 bölüm yayınlanan Fırtına dizisinden sonra elini ayağını oyunculuktan çeken Merve Boluğur, Youtube işine girmişti. Daha sonra ise sahnelerde yer alacağını ve şarkıcı olacağını açıklamıştı. Yakın zamanda ilk şarkısını çıkaracak olan Merve Boluğur skandal bir değişime imzasını attı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.