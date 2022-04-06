- 06 Nis 2022 - 17:55 G: 06 Nis 2022 - 18:10

Merve Boluğur’un Son Hali Alev Alev Yaktı! “Murat Dalkılıç’a Dava Açacağım!” Sosyal Medya Kaynıyor! Bikinisiyle…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Merve Boluğur, milyonların ağzını açık bıraktı. Son haliyle alev alev yakan Merve Boluğur’un hayranları ise “Murat Dalkılıç’a dava açacağım. Bu kadına ne olduysa ondan sonra oldu” yorumlarında bulundu! Sosyal medyayı kaynatan Merve Boluğur, bikinisiyle şok üzerine şok yaşattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Uzun bir süredir ekranlarda olmayan Merve Boluğur en son Fırtına dizisiyle seyircilerin karşısına çıkmıştı. Sadece 6 bölüm yayınlanan Fırtına dizisinden sonra elini ayağını oyunculuktan çeken Merve Boluğur, Youtube işine girmişti. Daha sonra ise sahnelerde yer alacağını ve şarkıcı olacağını açıklamıştı. Yakın zamanda ilk şarkısını çıkaracak olan Merve Boluğur skandal bir değişime imzasını attı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

06 Nis 2022 - 17:55 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Ardahan’ın Ellerinden Acun Ilıcalı Tuttu! Yarışmadan Kazandığı Kar Kaldı; Bu Sefer Milyonlar Cebine Girecek! “Pes!” mask
Survivor Ardahan’ın Ellerinden Acun Ilıcalı Tuttu! Yarışmadan Kazandığı Kar Kaldı; Bu Sefer Milyonlar Cebine Girecek! “Pes!”
Ebru Gündeş’in Yasak Aşk Çıkmazı Şoktan Soka Soktu! “Boşanıyoruz” Deyip; Gündeş’in Kalbini Çalmıştı! Ağızlar Yarım Metre… mask
Ebru Gündeş’in Yasak Aşk Çıkmazı Şoktan Soka Soktu! “Boşanıyoruz” Deyip; Gündeş’in Kalbini Çalmıştı! Ağızlar Yarım Metre…
Bir Zamanlar Çukurova Dizisine Demir’de Dönüyor, Hünkar’da! Seyirciler Gözyaşlarına Boğulacak; Gözler Yılmaz’da! İmzalar Atıldı… mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisine Demir’de Dönüyor, Hünkar’da! Seyirciler Gözyaşlarına Boğulacak; Gözler Yılmaz’da! İmzalar Atıldı…
Survivor Mert Öcal Ölümden Döndü! Sağlık Durumu Hakkında Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki, Acun Ilıcalı Bile Koşup Gelecek! Komalıktı… mask
Survivor Mert Öcal Ölümden Döndü! Sağlık Durumu Hakkında Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki, Acun Ilıcalı Bile Koşup Gelecek! Komalıktı…
Survivor Ogeday’a Skandal Darbe! Gözyaşları İçerisinde Kalacak; Boğazı Düğümlenecek! Canından Öte Görüyordu; Nisa Bile Kar Etmeyecek! mask
Survivor Ogeday’a Skandal Darbe! Gözyaşları İçerisinde Kalacak; Boğazı Düğümlenecek! Canından Öte Görüyordu; Nisa Bile Kar Etmeyecek!
Yatak Odasından Paylaştılar, Aşklarını İtiraf Ettiler! Bir Zamanlar Kıbrıs Dizisinin Oyuncuları Sarmaş Dolaş… “Yok Artık” mask
Yatak Odasından Paylaştılar, Aşklarını İtiraf Ettiler! Bir Zamanlar Kıbrıs Dizisinin Oyuncuları Sarmaş Dolaş… “Yok Artık”
Üç Kız Kardeş Dizisinde Türkan Hamile! Somer Şimdi Hapı Yuttu; Kaynana Rüçhan Ortalığı Yıkacak! Tüyler Ürperten Gerçek… mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde Türkan Hamile! Somer Şimdi Hapı Yuttu; Kaynana Rüçhan Ortalığı Yıkacak! Tüyler Ürperten Gerçek…
Biontech Ceo’su Uğur Şahin’in Aylık Kazancı Dudak Uçuklatıyor! “Böyle Bir Para Birimi Yok!” Her Ay Balya Balya… mask
Biontech Ceo’su Uğur Şahin’in Aylık Kazancı Dudak Uçuklatıyor! “Böyle Bir Para Birimi Yok!” Her Ay Balya Balya…
Gönül Dağı Dizisinde Alişan’ın Eşi Buse Varol Geliyor! Bölüm Başına Alacağı Ücret Bile Ortaya Çıktı! Alişan Kanala Öyle Bir Baskı Yaptı Ki… mask
Gönül Dağı Dizisinde Alişan’ın Eşi Buse Varol Geliyor! Bölüm Başına Alacağı Ücret Bile Ortaya Çıktı! Alişan Kanala Öyle Bir Baskı Yaptı Ki…
Hande Erçel’in Tek Bir Cekete Ödediği Para Delirtti! Çantası 46 Bin Lira; Gerisini Siz Düşünün! Dalga Konusu Oldu, Bir Ev Parası… mask
Hande Erçel’in Tek Bir Cekete Ödediği Para Delirtti! Çantası 46 Bin Lira; Gerisini Siz Düşünün! Dalga Konusu Oldu, Bir Ev Parası…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Survivor Ardahan’ın Ellerinden Acun Ilıcalı Tuttu! Yarışmadan Kazandığı Kar Kaldı; Bu Sefer Milyonlar Cebine Girecek! “Pes!” mask
Survivor Ardahan’ın Ellerinden Acun Ilıcalı Tuttu! Yarışmadan Kazandığı Kar Kaldı; Bu Sefer Milyonlar Cebine Girecek! “Pes!”
Ebru Gündeş’in Yasak Aşk Çıkmazı Şoktan Soka Soktu! “Boşanıyoruz” Deyip; Gündeş’in Kalbini Çalmıştı! Ağızlar Yarım Metre… mask
Ebru Gündeş’in Yasak Aşk Çıkmazı Şoktan Soka Soktu! “Boşanıyoruz” Deyip; Gündeş’in Kalbini Çalmıştı! Ağızlar Yarım Metre…
Bir Zamanlar Çukurova Dizisine Demir’de Dönüyor, Hünkar’da! Seyirciler Gözyaşlarına Boğulacak; Gözler Yılmaz’da! İmzalar Atıldı… mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisine Demir’de Dönüyor, Hünkar’da! Seyirciler Gözyaşlarına Boğulacak; Gözler Yılmaz’da! İmzalar Atıldı…
Survivor Mert Öcal Ölümden Döndü! Sağlık Durumu Hakkında Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki, Acun Ilıcalı Bile Koşup Gelecek! Komalıktı… mask
Survivor Mert Öcal Ölümden Döndü! Sağlık Durumu Hakkında Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki, Acun Ilıcalı Bile Koşup Gelecek! Komalıktı…
Survivor Ogeday’a Skandal Darbe! Gözyaşları İçerisinde Kalacak; Boğazı Düğümlenecek! Canından Öte Görüyordu; Nisa Bile Kar Etmeyecek! mask
Survivor Ogeday’a Skandal Darbe! Gözyaşları İçerisinde Kalacak; Boğazı Düğümlenecek! Canından Öte Görüyordu; Nisa Bile Kar Etmeyecek!
Survivor Yarışmasında Eşi Benzeri Görülmemiş Olay! Doping Tartışmasına Acun Ilıcalı Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! “Bel Altı Vuruyorsunuz!” mask
Survivor Yarışmasında Eşi Benzeri Görülmemiş Olay! Doping Tartışmasına Acun Ilıcalı Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! “Bel Altı Vuruyorsunuz!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status