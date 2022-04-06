Survivor Ekstra’da Gözyaşları Sel Oldu Aktı! Murat Özarı Öyle Bir Ağladı Ki, Acun Ilıcalı Bile Neye Uğradığına Şaşırdı! Meğer Perde Arkasında…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Nisa ve Nagihan arasında yaşanan “Doping” tartışmasında Acun Ilıcalı çok sert sözlere yer vermişti. Nisa, Hikmet’ten bunu duyduğunu dile getirmişti. Acun Ilıcalı ise “bu bir bel altı vurmadır. Özel hayatın Survivor’da yeri yoktur” açıklamasında bulunmuştu. Ekstra masasına konu olarak alınan bu durum ise Özarı’yı gözyaşlarına boğdu!

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