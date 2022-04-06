Survivor Ekstra’da Gözyaşları Sel Oldu Aktı! Murat Özarı Öyle Bir Ağladı Ki, Acun Ilıcalı Bile Neye Uğradığına Şaşırdı! Meğer Perde Arkasında…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’u yorumlayan Survivor Ekstra programında gözyaşları sel oldu aktı! Seyircilerin gözleri önünde ağlayan Murat Özarı’nın Acun Ilıcalı’yı bile şok edeceğine dair yorumlar arka arkaya geldi. Özarı, perde arkasının aralanmasıyla birlikte öyle yorumlarda bulundu ki, ağızlar yarım metre açık kaldı! Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Nisa ve Nagihan arasında yaşanan “Doping” tartışmasında Acun Ilıcalı çok sert sözlere yer vermişti. Nisa, Hikmet’ten bunu duyduğunu dile getirmişti. Acun Ilıcalı ise “bu bir bel altı vurmadır. Özel hayatın Survivor’da yeri yoktur” açıklamasında bulunmuştu. Ekstra masasına konu olarak alınan bu durum ise Özarı’yı gözyaşlarına boğdu!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.