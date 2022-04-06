Sadakatsiz Dizisinden Derin Ayrılıyor! Finali Görmeden Başka Yapımla El Sıkıştı; Ölüm Senaryosu Kalemini Kırdırdı! Neler Oluyor?
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz ekranlara gelerek hayranlarını heyecanlandırmaya devam ediyor. Dizide Derin karakterine hayat veren Melis Sezen’in ise diziden çıkışı gündeme bomba gibi düştü. Finali görmeden başka yapımla el sıkıştığı gündeme düşerken; Derin karakterinin ölüm senaryosu da ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Sadakatsiz dizisi Çarşamba akşamlarını resmen sallıyor. Her bölüm farklı bir heyecan yaşanırken; seyircilerde neye uğradığını şaşırdı! Derin karakterinin sonunun gelmesiyle birlikte seyircilerin ağzı yarım metre açık kaldı. Peki, Sadakatsiz dizisinin Derin’i Melis Sezen hangi yapımla el sıkıştı? İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.