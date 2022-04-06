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06 Nis 2022 - 19:35

Sadakatsiz Dizisinden Derin Ayrılıyor! Finali Görmeden Başka Yapımla El Sıkıştı; Ölüm Senaryosu Kalemini Kırdırdı! Neler Oluyor?

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz ekranlara gelerek hayranlarını heyecanlandırmaya devam ediyor. Dizide Derin karakterine hayat veren Melis Sezen’in ise diziden çıkışı gündeme bomba gibi düştü. Finali görmeden başka yapımla el sıkıştığı gündeme düşerken; Derin karakterinin ölüm senaryosu da ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…