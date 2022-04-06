- 06 Nis 2022 - 19:35 G: 06 Nis 2022 - 19:46

Sadakatsiz Dizisinden Derin Ayrılıyor! Finali Görmeden Başka Yapımla El Sıkıştı; Ölüm Senaryosu Kalemini Kırdırdı! Neler Oluyor?

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz ekranlara gelerek hayranlarını heyecanlandırmaya devam ediyor. Dizide Derin karakterine hayat veren Melis Sezen’in ise diziden çıkışı gündeme bomba gibi düştü. Finali görmeden başka yapımla el sıkıştığı gündeme düşerken; Derin karakterinin ölüm senaryosu da ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Sadakatsiz dizisi Çarşamba akşamlarını resmen sallıyor. Her bölüm farklı bir heyecan yaşanırken; seyircilerde neye uğradığını şaşırdı! Derin karakterinin sonunun gelmesiyle birlikte seyircilerin ağzı yarım metre açık kaldı. Peki, Sadakatsiz dizisinin Derin’i Melis Sezen hangi yapımla el sıkıştı? İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

06 Nis 2022 - 19:35 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Kara Tahta Dizisi 2. Bölüm Full İzle! 6 Nisan Kara Tahta Dizisi 2. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kara Tahta Dizisi 2. Bölüm Full İzle! 6 Nisan Kara Tahta Dizisi 2. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Survivor All-Star 71. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor'da Ardahan Elendi? 6 Nisan 2022 Survivor 71. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor All-Star 71. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor'da Ardahan Elendi? 6 Nisan 2022 Survivor 71. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Üç Kız Kardeş 7. Bölüm Full İzle! 5 Nisan 2022 Üç Kız Kardeş 7. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Üç Kız Kardeş 7. Bölüm Full İzle! 5 Nisan 2022 Üç Kız Kardeş 7. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Sadakatsiz 55. Bölüm Full İzle! 6 Nisan Sadakatsiz Dizisi 55. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Sadakatsiz 55. Bölüm Full İzle! 6 Nisan Sadakatsiz Dizisi 55. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Masumlar Apartmanı 65. Bölüm Full İzle! Masumlar Apartmanı 5 Nisan Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Masumlar Apartmanı 65. Bölüm Full İzle! Masumlar Apartmanı 5 Nisan Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Evlilik Hakkında Her Şey 26. Bölüm Full İzle! 5 Nisan Evlilik Hakkında Her Şey 26. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Evlilik Hakkında Her Şey 26. Bölüm Full İzle! 5 Nisan Evlilik Hakkında Her Şey 26. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Destan 18. Bölümü 2022 Full İzle! 5 Nisan 2022 Destan 18. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Destan 18. Bölümü 2022 Full İzle! 5 Nisan 2022 Destan 18. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Yasak Elma 137. Bölüm Full İzle! 4 Nisan Yasak Elma Son Bölüm Tek Parça HD Youtube İzle! mask
Yasak Elma 137. Bölüm Full İzle! 4 Nisan Yasak Elma Son Bölüm Tek Parça HD Youtube İzle!
Survivor 69. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Yokluk Adasına Giden İsim Kim Oldu, Yağmur Mu, Ayşe Mi, Gökhan Mı? Survivor 4 Nisan 2022 69. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor 69. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Yokluk Adasına Giden İsim Kim Oldu, Yağmur Mu, Ayşe Mi, Gökhan Mı? Survivor 4 Nisan 2022 69. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Baba Dizisi 8. Bölüm Full İzle! 5 Nisan Baba Dizisi 8. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Baba Dizisi 8. Bölüm Full İzle! 5 Nisan Baba Dizisi 8. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Survivor Yarışmasında Eşi Benzeri Görülmemiş Olay! Doping Tartışmasına Acun Ilıcalı Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! “Bel Altı Vuruyorsunuz!” mask
Survivor Yarışmasında Eşi Benzeri Görülmemiş Olay! Doping Tartışmasına Acun Ilıcalı Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! “Bel Altı Vuruyorsunuz!”
Yatak Odasından Paylaştılar, Aşklarını İtiraf Ettiler! Bir Zamanlar Kıbrıs Dizisinin Oyuncuları Sarmaş Dolaş… “Yok Artık” mask
Yatak Odasından Paylaştılar, Aşklarını İtiraf Ettiler! Bir Zamanlar Kıbrıs Dizisinin Oyuncuları Sarmaş Dolaş… “Yok Artık”
Biontech Ceo’su Uğur Şahin’in Aylık Kazancı Dudak Uçuklatıyor! “Böyle Bir Para Birimi Yok!” Her Ay Balya Balya… mask
Biontech Ceo’su Uğur Şahin’in Aylık Kazancı Dudak Uçuklatıyor! “Böyle Bir Para Birimi Yok!” Her Ay Balya Balya…
Survivor’da Yumruk Yumruğa Kavga! Nisa ve Nagihan Saç Baş Birbirine Girdi; Acun Medya Ayıramadı! “Yok Artık” mask
Survivor’da Yumruk Yumruğa Kavga! Nisa ve Nagihan Saç Baş Birbirine Girdi; Acun Medya Ayıramadı! “Yok Artık”
Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisi Hangi Günler Yayınlanıyor? Saat Kaçta Başlıyor? TV8 Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisi Konusu Nedir, Oyuncuları Kimdir? mask
Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisi Hangi Günler Yayınlanıyor? Saat Kaçta Başlıyor? TV8 Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisi Konusu Nedir, Oyuncuları Kimdir?
Oğlum Dizisi Hangi Günler Yayınlanıyor? Saat Kaçta Başlıyor? Show TV Oğlum Dizisi Konusu Nedir, Oyuncuları Kimdir? mask
Oğlum Dizisi Hangi Günler Yayınlanıyor? Saat Kaçta Başlıyor? Show TV Oğlum Dizisi Konusu Nedir, Oyuncuları Kimdir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status