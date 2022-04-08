Galatasaray Başkan Adayı Ali Sabancı Bakın Kaç Yaşında! Duyanlar Şaştı Kaldı! Eşi Vuslat Doğan Sabancı İle Arasındaki Yaşlar Çok Dikkat Çekti… Meğer
Bir süredir adı Galatasaray başkanlığı için geçen Ali Sabancı’dan futbolseverlerin beklediği haber geldi. Adaylık ile ilgili ilk kez bir açıklamada bulunan Ali Sabancı, futbolsever tarafından daha da yakın markaja alındı. Öte yandan adı başkanlık ile anılan Ali Sabancı ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Bir süredir adı Galatasaray başkanlığı için geçen Ali Sabancı’dan futbolseverlerin beklediği haber geldi. Adaylık ile ilgili ilk kez bir açıklamada bulunan Ali Sabancı, futbolsever tarafından daha da yakın markaja alındı. Öte yandan adı başkanlık ile anılan Ali Sabancı’nın yaşı hayatına dair herkesi şaşırtan en önemli detay oldu. Peki, Galatasaray başkan adayı Ali Sabancı kaç yaşında? Ali Sabancı kimdir, aslen nereli, ne iş yapar? Ali Sabancı evli mi, eşi kim? İşte, detaylar….
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08 Nis 2022 - 01:17 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.