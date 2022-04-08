Galatasaray Başkan Adayı Ali Sabancı Bakın Kaç Yaşında! Duyanlar Şaştı Kaldı! Eşi Vuslat Doğan Sabancı İle Arasındaki Yaşlar Çok Dikkat Çekti… Meğer

Bir süredir adı Galatasaray başkanlığı için geçen Ali Sabancı’dan futbolseverlerin beklediği haber geldi. Adaylık ile ilgili ilk kez bir açıklamada bulunan Ali Sabancı, futbolsever tarafından daha da yakın markaja alındı. Öte yandan adı başkanlık ile anılan Ali Sabancı’nın yaşı hayatına dair herkesi şaşırtan en önemli detay oldu. Peki, Galatasaray başkan adayı Ali Sabancı kaç yaşında? Ali Sabancı kimdir, aslen nereli, ne iş yapar? Ali Sabancı evli mi, eşi kim? İşte, detaylar….

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