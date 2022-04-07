İnsanın en büyük zaaflarından biri olan aşk, bazı burçlar için tam bir saçmalama alanı oluyor. Özellikle duygusal olan burçların saçmalamaktan geri durmadığı bir duygu olan aşk, bu burçların insanlarını tabiri caizse tam bir salağa çeviriyor! Peki, aşık olduğunda salaklaşan burçlar hangisidir? İşte aşık olduğunda en çok saçmalayan o burçlar…

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