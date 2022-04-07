- 07 Nis 2022 - 07:08 G: 07 Nis 2022 - 07:12

Ankara’da Benzin Ve Motorinde İndirim Var Mı? Benzin, LPG Ve Motorinde Son Şans! 7 Nisan Benzin, LPG, Motorin Fiyatları Ne Kadar Oldu?

Mart ayı enflasyon rakamlarına göre en çok yükselen harcama kalemlerinden biri akaryakıt zammından kaynaklı olarak ulaşım oldu. Ulaşım fiyatları vatandaşları zora sokarken; gelen zam ve indirim fiyatlarının ardından benzin, motorin ve LPG fiyatlarının 7 Nisan günündeki akıbeti de ortaya çıktı. İşte Ankara'da var olan güncel benzin ve motorin ile ilgili detaylı bilgiler...

Mart ayı enflasyon rakamlarına göre en çok yükselen harcama kalemlerinden biri akaryakıt zammından kaynaklı olarak ulaşım oldu. Ulaşım fiyatları vatandaşları zora sokarken; gelen zam ve indirim fiyatlarının ardından benzin, motorin ve LPG fiyatlarının 7 Nisan günündeki akıbeti de ortaya çıktı. Peki, Ankara’da benzin ve motorinde indirim var mı? 7 Nisan benzin, LPG, motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte, detaylar…

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07 Nis 2022 - 07:08 - Yaşam

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