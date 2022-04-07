Benzin Ve Motorinde Pompa Fiyatlarına İndirim Var Mı? Benzin, LPG Ve Motorinde Son Şans! Ankara’da 7 Nisan Benzin, LPG, Motorin Fiyatları Ne Kadar Oldu?

Mart ayı enflasyon rakamlarına göre en çok yükselen harcama kalemlerinden biri akaryakıt zammından kaynaklı olarak ulaşım oldu. Ulaşım fiyatları vatandaşları zora sokarken; gelen zam ve indirim fiyatlarının ardından benzin, motorin ve LPG fiyatlarının 7 Nisan günündeki akıbeti de ortaya çıktı. Peki, Ankara’da benzin ve motorinde indirim var mı? 7 Nisan benzin, LPG, motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte, detaylar…

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