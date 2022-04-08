Benzin Ve Motorinde Pompa Fiyatlarına İndirim Var Mı? Benzin, LPG Ve Motorinde Son Şans! Ankara’da 8 Nisan Cuma Benzin, LPG, Motorin Fiyatları Ne Kadar Oldu?
Mart ayı enflasyon rakamlarına göre en çok yükselen harcama kalemlerinden biri akaryakıt zammından kaynaklı olarak ulaşım oldu. Ulaşım fiyatları vatandaşları zora sokarken; gelen zam ve indirim fiyatlarının ardından benzin, motorin ve LPG fiyatlarının 8 Nisan günündeki akıbeti de ortaya çıktı. İşte Ankara'da var olan güncel benzin ve motorin ile ilgili detaylı bilgiler...
Mart ayı enflasyon rakamlarına göre en çok yükselen harcama kalemlerinden biri akaryakıt zammından kaynaklı olarak ulaşım oldu. Ulaşım fiyatları vatandaşları zora sokarken; gelen zam ve indirim fiyatlarının ardından benzin, motorin ve LPG fiyatlarının 7 Nisan günündeki akıbeti de ortaya çıktı. Peki, Ankara’da benzin ve motorinde indirim var mı? 8 Nisan benzin, LPG, motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte, detaylar…
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08 Nis 2022 - 10:35 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.