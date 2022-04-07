- 07 Nis 2022 - 07:11 G: 07 Nis 2022 - 07:15

12 Kg Büyük Tüp Fiyatları Şok Etti? 2 Kg Küçük Tüp Fiyatları 2022 Ne Kadar? İşte 2022 Aygaz, Milangaz Ve İpragaz Tüp Fiyatları

Son gelen LPG zammının ardından yeniden fiyatlanmış olan tüpler, artık alt ve orta seviyeye sahip olan vatandaşların bütçesini zorlamaya başladı. Geçtiğimiz gün gelen 63 kuruşluk LPG zammı tüp fiyatlarının alıp başını gitmesine neden olurken; vatandaşın il il tüpü zamlı olarak almaya başlamasına neden oldu. İşte güncel tüp fiyatları ve detaylar...

Son gelen LPG zammının ardından yeniden fiyatlanmış olan tüpler, artık alt ve orta seviyeye sahip olan vatandaşların bütçesini zorlamaya başladı. Geçtiğimiz gün gelen 63 kuruşluk LPG zammı tüp fiyatlarının alıp başını gitmesine neden olurken; vatandaşın il il tüpü zamlı olarak almaya başlamasına neden oldu. Öte yandan Aygaz, Milangaz ve İpragaz gibi büyük tüp markaları güncel tüp fiyatlarını açıkladı. Peki, 12 kg büyük tüp fiyatları ne kadar? 2 kg küçük tüp fiyatları 2022 ne kadar? İşte 2022 Aygaz, Milangaz ve İpragaz tüp fiyatları…

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07 Nis 2022 - 07:11 - Yaşam

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