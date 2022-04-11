12 Kg Büyük Tüp Fiyatları Şok Etti! 2 Kg Küçük Tüp Fiyatları 2022 Ne Kadar? İşte 2022 Güncel Aygaz, Milangaz Ve İpragaz Tüp Fiyatları
Son gelen LPG zammının ardından yeniden fiyatlanmış olan tüpler, artık alt ve orta seviyeye sahip olan vatandaşların bütçesini zorlamaya başladı. Geçtiğimiz gün gelen 63 kuruşluk LPG zammı tüp fiyatlarının alıp başını gitmesine neden olurken; vatandaşın il il tüpü zamlı olarak almaya başlamasına neden oldu. İşte güncel tüp fiyatları ve detaylar...
Son gelen LPG zammının ardından yeniden fiyatlanmış olan tüpler, artık alt ve orta seviyeye sahip olan vatandaşların bütçesini zorlamaya başladı. Geçtiğimiz gün gelen 63 kuruşluk LPG zammı tüp fiyatlarının alıp başını gitmesine neden olurken; vatandaşın il il tüpü zamlı olarak almaya başlamasına neden oldu. Öte yandan Aygaz, Milangaz ve İpragaz gibi büyük tüp markaları güncel tüp fiyatlarını açıkladı. Peki, 12 kg büyük tüp fiyatları ne kadar? 2 kg küçük tüp fiyatları 2022 ne kadar? İşte 2022 Aygaz, Milangaz ve İpragaz tüp fiyatları…
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11 Nis 2022 - 05:10 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.