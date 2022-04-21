- 21 Nis 2022 - 22:21

Güncel Tüp Fiyatlarına Büyük Zam Geldi! Yeni Fiyatlar Şok Etti! 12 ve 2 Kg Küçük Tüp, Büyük Tüp ve Mutfak Tüpü Fiyatları 2022 Ne Kadar? İşte 2022 Güncel Aygaz, Milangaz Ve İpragaz Tüp Fiyatları

Son gelen LPG zammının ardından yeniden fiyatlanmış olan tüpler, artık alt ve orta seviyeye sahip olan vatandaşların bütçesini zorlamaya başladı. Geçtiğimiz gün gelen 63 kuruşluk LPG zammı tüp fiyatlarının alıp başını gitmesine neden olurken; vatandaşın il il tüpü zamlı olarak almaya başlamasına neden oldu. İşte güncel tüp fiyatları ve detaylar...

Son gelen LPG zammının ardından yeniden fiyatlanmış olan tüpler, artık alt ve orta seviyeye sahip olan vatandaşların bütçesini zorlamaya başladı. Geçtiğimiz gün gelen 63 kuruşluk LPG zammı tüp fiyatlarının alıp başını gitmesine neden olurken; vatandaşın il il tüpü zamlı olarak almaya başlamasına neden oldu.

Öte yandan Aygaz, Milangaz ve İpragaz gibi büyük tüp markaları güncel tüp fiyatlarını açıkladı. Peki, 12 kg büyük tüp fiyatları ne kadar? 2 kg küçük tüp fiyatları 2022 ne kadar? İşte 2022 Aygaz, Milangaz ve İpragaz tüp fiyatları…

AYGAZ TÜP FİYATLARI

Aygaz Maksi Tombul "318.00"TL
Aygaz Maksi Uzun "318.00"TL / Adet
Aygaz Mini (Gaz Bedeli) "69.00"TL / Adet
Aygaz Mini (Depozito Bedeli) "100,00"TL / Adet
Maksi Karavan Tüpü 12 kg "318.00"TL / Adet
Mini Tekne Tüpü 2 kg "69.00"TL / Adet
Gri Ev Tüpü 12 kg "312.00"TL / Adet
Gri Küçük Tüp 2 kg "61.00"TL / Adet
Forklift Tüpü 16 kg "416.00"TL / Adet
Forklift Tüpü 24 kg "626.00"TL / Adet
Ticari Tüp 24 kg "626.00"TL / Adet
Sanayi Tüpü 45 kg "1174.00"TL / Adet

İPRAGAZ TÜP FİYATLARI

Piknik Tüpü 2 kg 60.5 TL
Ev Tüpü 12 kg 304.5 TL
Ticari Tüp 24 kg 615.5 TL
Sanayi Tüpü 45 kg 1151.0 TL
Propan Tüpü 45 kg 1249.5 TL

MİLANGAZ TÜP FİYATLARI

2 kg Piknik Tüp - Dar Çember fiyatı 57,75* TL/adet
2 kg Piknik Tüp - Geniş Çember fiyatı 57,75* TL/adet
12 kg Uzun Vanalı Ev Tüpü fiyatı 302,50* TL/adet
12 kg Tombul Siboplu Ev Tüpü fiyatı 302,50* TL/adet
19 kg Forklift Tüpü fiyatı 473,75* TL/adet
24 kg Ticari Tüp fiyatı 604* TL/adet
45 kg Sanayi Tüpü Miks fiyatı 1.133* TL/adet
45 kg Sanayi Tüpü Propan fiyatı 1.233* TL/adet

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21 Nis 2022 - 22:21 - Yaşam

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