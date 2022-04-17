Tüp Fiyatları Yine Değişti! 12 ve 2 Kg Küçük Tüp, Büyük Tüp ve Mutfak Tüpü Fiyatları 2022 Ne Kadar? İşte 2022 Güncel Aygaz, Milangaz Ve İpragaz Tüp Fiyatları

Son gelen LPG zammının ardından yeniden fiyatlanmış olan tüpler, artık alt ve orta seviyeye sahip olan vatandaşların bütçesini zorlamaya başladı. Geçtiğimiz gün gelen 63 kuruşluk LPG zammı tüp fiyatlarının alıp başını gitmesine neden olurken; vatandaşın il il tüpü zamlı olarak almaya başlamasına neden oldu.

Öte yandan Aygaz, Milangaz ve İpragaz gibi büyük tüp markaları güncel tüp fiyatlarını açıkladı. Peki, 12 kg büyük tüp fiyatları ne kadar? 2 kg küçük tüp fiyatları 2022 ne kadar? İşte 2022 Aygaz, Milangaz ve İpragaz tüp fiyatları…

AYGAZ TÜP FİYATLARI

Aygaz Maksi Tombul "318.00"TL

Aygaz Maksi Uzun "318.00"TL / Adet

Aygaz Mini (Gaz Bedeli) "69.00"TL / Adet

Aygaz Mini (Depozito Bedeli) "100,00"TL / Adet

Maksi Karavan Tüpü 12 kg "318.00"TL / Adet

Mini Tekne Tüpü 2 kg "69.00"TL / Adet

Gri Ev Tüpü 12 kg "312.00"TL / Adet

Gri Küçük Tüp 2 kg "61.00"TL / Adet

Forklift Tüpü 16 kg "416.00"TL / Adet

Forklift Tüpü 24 kg "626.00"TL / Adet

Ticari Tüp 24 kg "626.00"TL / Adet

Sanayi Tüpü 45 kg "1174.00"TL / Adet

İPRAGAZ TÜP FİYATLARI

Piknik Tüpü 2 kg 60.5 TL

Ev Tüpü 12 kg 304.5 TL

Ticari Tüp 24 kg 615.5 TL

Sanayi Tüpü 45 kg 1151.0 TL

Propan Tüpü 45 kg 1249.5 TL

MİLANGAZ TÜP FİYATLARI

2 kg Piknik Tüp - Dar Çember fiyatı 57,75* TL/adet

2 kg Piknik Tüp - Geniş Çember fiyatı 57,75* TL/adet

12 kg Uzun Vanalı Ev Tüpü fiyatı 302,50* TL/adet

12 kg Tombul Siboplu Ev Tüpü fiyatı 302,50* TL/adet

19 kg Forklift Tüpü fiyatı 473,75* TL/adet

24 kg Ticari Tüp fiyatı 604* TL/adet

45 kg Sanayi Tüpü Miks fiyatı 1.133* TL/adet

45 kg Sanayi Tüpü Propan fiyatı 1.233* TL/adet

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...