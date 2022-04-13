- 13 Nis 2022 - 09:31 G: 13 Nis 2022 - 09:33

Yeni Tüp Fiyatları Efsane Zam Geldi!12 ve 2 Kg Küçük Tüp, Büyük Tüp ve Mutfak Tüpü Fiyatları 2022 Ne Kadar? İşte 2022 Güncel Aygaz, Milangaz Ve İpragaz Tüp Fiyatları

Son gelen LPG zammının ardından yeniden fiyatlanmış olan tüpler, artık alt ve orta seviyeye sahip olan vatandaşların bütçesini zorlamaya başladı. Geçtiğimiz gün gelen 63 kuruşluk LPG zammı tüp fiyatlarının alıp başını gitmesine neden olurken; vatandaşın il il tüpü zamlı olarak almaya başlamasına neden oldu. İşte güncel tüp fiyatları ve detaylar...

Son gelen LPG zammının ardından yeniden fiyatlanmış olan tüpler, artık alt ve orta seviyeye sahip olan vatandaşların bütçesini zorlamaya başladı. Geçtiğimiz gün gelen 63 kuruşluk LPG zammı tüp fiyatlarının alıp başını gitmesine neden olurken; vatandaşın il il tüpü zamlı olarak almaya başlamasına neden oldu. Öte yandan Aygaz, Milangaz ve İpragaz gibi büyük tüp markaları güncel tüp fiyatlarını açıkladı. Peki, 12 kg büyük tüp fiyatları ne kadar? 2 kg küçük tüp fiyatları 2022 ne kadar? İşte 2022 Aygaz, Milangaz ve İpragaz tüp fiyatları…

AYGAZ TÜP FİYATLARI

Aygaz Maksi Tombul "318.00"TL
Aygaz Maksi Uzun "318.00"TL / Adet
Aygaz Mini (Gaz Bedeli) "69.00"TL / Adet
Aygaz Mini (Depozito Bedeli) "100,00"TL / Adet
Maksi Karavan Tüpü 12 kg "318.00"TL / Adet
Mini Tekne Tüpü 2 kg "69.00"TL / Adet
Gri Ev Tüpü 12 kg "312.00"TL / Adet
Gri Küçük Tüp 2 kg "61.00"TL / Adet
Forklift Tüpü 16 kg "416.00"TL / Adet
Forklift Tüpü 24 kg "626.00"TL / Adet
Ticari Tüp 24 kg "626.00"TL / Adet
Sanayi Tüpü 45 kg "1174.00"TL / Adet

İPRAGAZ TÜP FİYATLARI

Piknik Tüpü 2 kg 60.5 TL
Ev Tüpü 12 kg 304.5 TL
Ticari Tüp 24 kg 615.5 TL
Sanayi Tüpü 45 kg 1151.0 TL
Propan Tüpü 45 kg 1249.5 TL

MİLANGAZ TÜP FİYATLARI

2 kg Piknik Tüp - Dar Çember fiyatı 57,75* TL/adet
2 kg Piknik Tüp - Geniş Çember fiyatı 57,75* TL/adet
12 kg Uzun Vanalı Ev Tüpü fiyatı 302,50* TL/adet
12 kg Tombul Siboplu Ev Tüpü fiyatı 302,50* TL/adet
19 kg Forklift Tüpü fiyatı 473,75* TL/adet
24 kg Ticari Tüp fiyatı 604* TL/adet
45 kg Sanayi Tüpü Miks fiyatı 1.133* TL/adet
45 kg Sanayi Tüpü Propan fiyatı 1.233* TL/adet

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

13 Nis 2022 - 09:31 - Yaşam

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
13 Nisan 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
13 Nisan 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Sigara İçenlere Acı Haber! Sigara Fiyatları Değişti Mi? Marlboro, Parliament, Camel, BAT, JTI, Philip Morris Yeni Zamlı Fiyatları Ne Kadar Oldu? 12 Nisan Salı Güncel Sigara Fiyatları Ne Oldu? mask
Sigara İçenlere Acı Haber! Sigara Fiyatları Değişti Mi? Marlboro, Parliament, Camel, BAT, JTI, Philip Morris Yeni Zamlı Fiyatları Ne Kadar Oldu? 12 Nisan Salı Güncel Sigara Fiyatları Ne Oldu?
Migros Market Zam Falan Dinlemiyor! Ayçiçek Yağı 32 Liraya Raflara Dizildi! Tam Tamına %20 İndirim… Koşan Alıyor! mask
Migros Market Zam Falan Dinlemiyor! Ayçiçek Yağı 32 Liraya Raflara Dizildi! Tam Tamına %20 İndirim… Koşan Alıyor!
Bim Market Kırmızı Et ve Ayçiçek Yağında Vurgun Yaptı! “En Ucuzu Burada” Dedi, Etiketleri Resmen Yarıladı! Toz Şeker Bile… mask
Bim Market Kırmızı Et ve Ayçiçek Yağında Vurgun Yaptı! “En Ucuzu Burada” Dedi, Etiketleri Resmen Yarıladı! Toz Şeker Bile…
Benzin ve Motorine İndirim Üzerine İndirim! 12 Nisan Akaryakıt Fiyatları El Kol Titretiyor! Kuyruk Fizan’a Kadar Var! mask
Benzin ve Motorine İndirim Üzerine İndirim! 12 Nisan Akaryakıt Fiyatları El Kol Titretiyor! Kuyruk Fizan’a Kadar Var!
Ayçiçek Yağlarında İndirim Başladı! PTT ve TMO İndirimiyle Daha Ucuzu Yok Bu Fiyatlar İnanılmaz! İşte 12 Nisan PTT AVM Sıvı Yağ Fiyatları! mask
Ayçiçek Yağlarında İndirim Başladı! PTT ve TMO İndirimiyle Daha Ucuzu Yok Bu Fiyatlar İnanılmaz! İşte 12 Nisan PTT AVM Sıvı Yağ Fiyatları!
SSK, Bağ-Kur Emeklisi Paraya Para Demeyecek! Hesaplar Yüklü Miktarda Parayla Donup Kalacak! Sadece 3 Ay Sonra… mask
SSK, Bağ-Kur Emeklisi Paraya Para Demeyecek! Hesaplar Yüklü Miktarda Parayla Donup Kalacak! Sadece 3 Ay Sonra…
Tüm Emekli Vatandaş Mutluluktan Halay Çekecek! Bayram İkramiyelerinin Ne Kadar Olacağı Ortaya Çıktı! Tarihler Belli… mask
Tüm Emekli Vatandaş Mutluluktan Halay Çekecek! Bayram İkramiyelerinin Ne Kadar Olacağı Ortaya Çıktı! Tarihler Belli…
Tüm Emeklilere Müjde! Bayram İkramiyesi Yeni Formülle 4400 Lira Oluyor! SGK, SSK be Bağkur Emeklisine Rekor Zam Geldi! Bu Kez Bayram Erken Yaşanacak! mask
Tüm Emeklilere Müjde! Bayram İkramiyesi Yeni Formülle 4400 Lira Oluyor! SGK, SSK be Bağkur Emeklisine Rekor Zam Geldi! Bu Kez Bayram Erken Yaşanacak!
Akaryakıt Fiyatlarına Tam Tamına 10 Lira İndirim! Benzin ve Motorin İçin Bu Gece İndirim Var! 12 Nisan LPG, Motorin ve Benzin Fiyatları Düştü… mask
Akaryakıt Fiyatlarına Tam Tamına 10 Lira İndirim! Benzin ve Motorin İçin Bu Gece İndirim Var! 12 Nisan LPG, Motorin ve Benzin Fiyatları Düştü…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Survivor’da Yeni Takımlar Ortaya Çıktı! Gönüllülerden O İsimler Ünlülere Geçti; Takımlar Hallaç Pamuğuna Döndü! Nisa, Ayşe, Batuhan, Atakan… mask
Survivor’da Yeni Takımlar Ortaya Çıktı! Gönüllülerden O İsimler Ünlülere Geçti; Takımlar Hallaç Pamuğuna Döndü! Nisa, Ayşe, Batuhan, Atakan…
Survivor'da Barış, Ayşe Ve Perviz Fanlarına Müjde! Eleme Potasından Kurtuldular! Survivor Gizem Bugün Adaya Veda Eden İsim Oldu! mask
Survivor'da Barış, Ayşe Ve Perviz Fanlarına Müjde! Eleme Potasından Kurtuldular! Survivor Gizem Bugün Adaya Veda Eden İsim Oldu!
iPhone 12 Mini'den Aklınızı Yerinden Alacak İndirim! Tam 3750 TL... Tükenmeden Koşanlar Alır mask
iPhone 12 Mini'den Aklınızı Yerinden Alacak İndirim! Tam 3750 TL... Tükenmeden Koşanlar Alır
Ankara İçin Meteoroloji'den Sağanak Yağmur Uyarısı! Kar Yeniden Geliyor! İşte 5 Günlük Hava Durumu mask
Ankara İçin Meteoroloji'den Sağanak Yağmur Uyarısı! Kar Yeniden Geliyor! İşte 5 Günlük Hava Durumu
Sürekli Alışveriş Yapan Burçlar Hangisidir? İşte Her Ay Kredi Kartı Patlayan O Burçlar… mask
Sürekli Alışveriş Yapan Burçlar Hangisidir? İşte Her Ay Kredi Kartı Patlayan O Burçlar…
Survivor Sema Aydemir'in Eski Eşi Bakın Kimmiş? Gören Yok Artık Diyor! Kimse İnanamıyor Sema Aydemir'in Eski Eşi Eşref Apak Kimdir? mask
Survivor Sema Aydemir'in Eski Eşi Bakın Kimmiş? Gören Yok Artık Diyor! Kimse İnanamıyor Sema Aydemir'in Eski Eşi Eşref Apak Kimdir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status