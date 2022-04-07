A101 Markette Ayçiçek Yağlarında Büyük Perşembe İndirimi! 1 LT, 2 LT Ve 5 LT Ayçiçek Yağı Fiyatı 39 TL, 59 TL, 99 TL, 155 TL'ye Düştü! İşte 7 Nisan A101 Sıvı Yağ Fiyatları!

Ramazan ayı bereketiyle geldi. Ramazan ayının ilk haftasına özel, bayram öncesi evlerde eksik kalmasın diye birbirinden pahalı elektronik ürünlerin fiyatlarını dibe çeken A101 marketleri, ayçiçek yağı ve şeker gibi sürekli olarak zamlanan temel besin maddelerinde de indirime gitti. Öte yandan A101 marketlerinin indirimlerinin son bulması için geri sayım başladı. Peki, A101’in bu haftaki indirimleri neler? A101’de 1 LT, 2 LT ve 5 LT ayçiçek yağı fiyatı ne kadar, kaç TL? A101 7 Nisan 2022 aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte, detaylar…

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