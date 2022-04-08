- 08 Nis 2022 - 01:04

iPhone 12 İçin En Düşük Fiyat Verildi! Türkiye’de iPhone Sahibi Olmayan Kimse Kalmayacak! Apple Türkiye’de Rekor Kıracak! “Yok Artık…”

Dolar kurunun değişkenliğinden en ani olarak etkilenen ürün gruplarından biri de cep telefonları oluyor. Tüm dünyada en çok ilgi gören cep telefonu markası Apple grubuna ait iPhone ise, dolar kurunun inişli ve çıkışlı seyrinden dolayı bir inip bir çıkmaya başlıyor. İşte Iphone ile ilgili son gelişmeler...

Dolar kurunun değişkenliğinden en ani olarak etkilenen ürün gruplarından biri de cep telefonları oluyor. Tüm dünyada en çok ilgi gören cep telefonu markası Apple grubuna ait iPhone ise, dolar kurunun inişli ve çıkışlı seyrinden dolayı bir inip bir çıkmaya başlıyor. Durumu el koyan Turcell ise, görülmemiş bir iPhone 12 kampanyası ile müşterilerinin karşısına çıkıyor. Peki, iPhone 12 ne kadar, kaç TL? En ucuz iPhone 12 nerede? iPhone 12 güncel fiyatı ne, kaç TL? İşte, detaylar…

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08 Nis 2022 - 01:04 - Teknoloji

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