Günümüzde para, yaşamak için temel bir ihtiyaç olsa da bu burçlar para olan ilişkisini biraz abartılı bir şekilde yaşıyor. Öyle ki, gözü paradan başka hiçbir şey görmeyen bu burçların, arkadaşlarına da sevgililerine de bir şeyler ısmarladığı asla görülmüyor! Peki, en paragöz burçlar hangisidir? İşte parayı görünce eli ayağı titreyen o burçlar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...