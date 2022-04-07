En Paragöz Burçlar Hangisidir? İşte Parayı Görünce Eli Ayağı Titreyen O Burçlar…
Günümüzde para, yaşamak için temel bir ihtiyaç olsa da bu burçlar para olan ilişkisini biraz abartılı bir şekilde yaşıyor. Öyle ki, gözü paradan başka hiçbir şey görmeyen bu burçlarla ilgili detaylar haberimizde...
Günümüzde para, yaşamak için temel bir ihtiyaç olsa da bu burçlar para olan ilişkisini biraz abartılı bir şekilde yaşıyor. Öyle ki, gözü paradan başka hiçbir şey görmeyen bu burçların, arkadaşlarına da sevgililerine de bir şeyler ısmarladığı asla görülmüyor! Peki, en paragöz burçlar hangisidir? İşte parayı görünce eli ayağı titreyen o burçlar…
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07 Nis 2022 - 07:20 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.