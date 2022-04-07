Akaryakıt, Ayçiçek Yağı, Şeker, Un, Çay Fiyatları Düştü! Artık Zam Yok! Hükümet Düğmeye Bastı! Duyanlar Mutluluktan Uçtu! İşte Zamsız Sabitlenecek 20 Ürün
Giderek tüm dünyayı sarmaya devam eden küresel enflasyon, Türkiye’de etkisini cepleri yakacak şekilde göstermeye başlıyor. Açıklanan Mart ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte daha da görünür hale gelmiş olan enflasyona çözüm ise, hükümetten geliyor. İşte temel gıdalarla ilgili güncel bilgiler...
Giderek tüm dünyayı sarmaya devam eden küresel enflasyon, Türkiye’de etkisini cepleri yakacak şekilde göstermeye başlıyor. Açıklanan Mart ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte daha da görünür hale gelmiş olan enflasyona çözüm ise, hükümetten geliyor. Fiyat sabitleme politikası için harekete geçen hükümet, en çok kullanılan o 20 ürünün enflasyondan etkilenmemesi için fiyatını sabitlemeye hazırlanıyor. Peki, 20 ürüne fiyat sabitleme olacak mı? Fiyat sabitlemesi olan 20 ürün hangileri? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
07 Nis 2022 - 07:23 - Yaşam
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.