Artık Zam Mam Yok, Zamsız Hayat Başlıyor! Hükümet Düğmeye Bastı! Akaryakıt, Ayçiçek Yağı, Şeker, Un, Çay, Et Fiyatları Çakılacak! İşte Zamsız Sabitlenecek 20 Ürün...

Giderek tüm dünyayı sarmaya devam eden küresel enflasyon, Türkiye’de etkisini cepleri yakacak şekilde göstermeye başlıyor. Açıklanan Mart ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte daha da görünür hale gelmiş olan enflasyona çözüm ise, hükümetten geliyor. Fiyat sabitleme politikası için harekete geçen hükümet, en çok kullanılan o 20 ürünün enflasyondan etkilenmemesi için fiyatını sabitlemeye hazırlanıyor. Peki, 20 ürüne fiyat sabitleme olacak mı? Fiyat sabitlemesi olan 20 ürün hangileri? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...