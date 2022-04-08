- 08 Nis 2022 - 01:16

Sevgisi Hemen Tükenen Burçlar Hangisidir? İşte Yeminlerinde Rakam Veren O Burçlar

Her burcun insanı için sonsuz bir sevgi gösterisi ile etrafta dolaşıp duruyor demek elbette çok da yerinde bir tahmin olmuyor. Bu listedeki burçlar, tam olarak sevgilerine sınır koyan insanları ortaya çıkarıyor. Sizde sevgisi sonsuz olmayan burçları merak ediyorsanız işte detaylar...

Her burcun insanı için sonsuz bir sevgi gösterisi ile etrafta dolaşıp duruyor demek elbette çok da yerinde bir tahmin olmuyor. Bu listedeki burçlar, tam olarak sevgilerine sınır koyan insanları ortaya çıkarıyor. Öyle ki, bu burçlar ‘seni seviyorum’ derken bile ‘1000 kere seni seviyorum’ diye rakam vermeyi çok seviyor! Peki, sonsuz sevgisi olmayan burçlar hangisidir? İşte yeminlerinde rakam veren o burçlar…

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08 Nis 2022 - 01:16 - Burç Haberleri

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