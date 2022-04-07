Sonsuz Sevgisi Olmayan Burçlar Hangisidir? İşte Yeminlerinde Rakam Veren O Burçlar
Her burcun insanı için sonsuz bir sevgi gösterisi ile etrafta dolaşıp duruyor demek elbette çok da yerinde bir tahmin olmuyor. Bu listedeki burçlar, tam olarak sevgilerine sınır koyan insanları ortaya çıkarıyor. Sizde sevgisi sonsuz olmayan burçları merak ediyorsanız işte detaylar...
Her burcun insanı için sonsuz bir sevgi gösterisi ile etrafta dolaşıp duruyor demek elbette çok da yerinde bir tahmin olmuyor. Bu listedeki burçlar, tam olarak sevgilerine sınır koyan insanları ortaya çıkarıyor. Öyle ki, bu burçlar ‘seni seviyorum’ derken bile ‘1000 kere seni seviyorum’ diye rakam vermeyi çok seviyor! Peki, sonsuz sevgisi olmayan burçlar hangisidir? İşte yeminlerinde rakam veren o burçlar…
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07 Nis 2022 - 07:26 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.