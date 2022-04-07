Her burcun insanı için sonsuz bir sevgi gösterisi ile etrafta dolaşıp duruyor demek elbette çok da yerinde bir tahmin olmuyor. Bu listedeki burçlar, tam olarak sevgilerine sınır koyan insanları ortaya çıkarıyor. Öyle ki, bu burçlar ‘seni seviyorum’ derken bile ‘1000 kere seni seviyorum’ diye rakam vermeyi çok seviyor! Peki, sonsuz sevgisi olmayan burçlar hangisidir? İşte yeminlerinde rakam veren o burçlar…

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