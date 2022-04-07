Sadettin Saran'ın Oyuncu Sevgilisi Birce Akalay Bakın Kaç Yaşında! Duyanlar Şaştı Kaldı! Sadettin Saran İle Arasındaki Yaşlar Çok Dikkat Çekti… Meğer Kaz Dağları…

Bir süredir ünlü iş insanı Sadettin Saran ile adı aşk dedikodularına karışan ünlü oyuncu Birce Akalay, yaptığı bir paylaşım ile geçtiğimiz günlerde reddettiği aşk iddialarını adeta doğruladı. Birce Akalay’ın o paylaşımının ardından ise, akıllara ikili arasındaki yaş farkı geldi! Peki, Birce Akalay kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Birce Akalay hangi dizi ve filmlerde oynadı? Birce Akalay sevgilisi var mı, sevgilisi kim, sevgilisi Sadettin Saran mı? İşte, detaylar…

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