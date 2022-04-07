Sadettin Saran'ın Oyuncu Sevgilisi Birce Akalay Bakın Kaç Yaşında! Duyanlar Şaştı Kaldı! Sadettin Saran İle Arasındaki Yaşlar Çok Dikkat Çekti… Meğer Kaz Dağları…
Bir süredir ünlü iş insanı Sadettin Saran ile adı aşk dedikodularına karışan ünlü oyuncu Birce Akalay, yaptığı bir paylaşım ile geçtiğimiz günlerde reddettiği aşk iddialarını adeta doğruladı. Birce Akalay’ın o paylaşımının ardından ise, akıllara ikili arasındaki yaş farkı geldi! İşte Birce Akalay ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Bir süredir ünlü iş insanı Sadettin Saran ile adı aşk dedikodularına karışan ünlü oyuncu Birce Akalay, yaptığı bir paylaşım ile geçtiğimiz günlerde reddettiği aşk iddialarını adeta doğruladı. Birce Akalay’ın o paylaşımının ardından ise, akıllara ikili arasındaki yaş farkı geldi! Peki, Birce Akalay kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Birce Akalay hangi dizi ve filmlerde oynadı? Birce Akalay sevgilisi var mı, sevgilisi kim, sevgilisi Sadettin Saran mı? İşte, detaylar…
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07 Nis 2022 - 07:28 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.