- 07 Nis 2022 - 09:06 G: 07 Nis 2022 - 09:07

Survivor Mert ve Acun Ilıcalı Birbirine Girdi! Kardeşlikleri de Bitti, Dostlukları da… Acun Kalemini Kırdı; Bile Bile Yapınca Ortalık Karıştı!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan geçtiğimiz haftalarda elenen Mert Öcal ve Acun Ilıcalı resmen birbirine girdi. Kardeşlikleri ve dostluklarının bittiğini gösteren bir paylaşım yapan Mert Öcal’ın kalemi, Acun Ilıcalı tarafından kırıldı! Bile bile o anları ekranlara getiren Acun Ilıcalı’ya ilk rest Mert Öcal’dan geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında çarpık aşk ilişkisi ortaya çıkan Mert Öcal, milyonların ağzını açık bırakmıştı. Nisa’nın en yakın arkadaşıyla aşk yaşarken; aynı zamanda Sude Burcu’yla da aşk yaşadığı ortaya çıkan Mert Öcal, konu hakkında çok sert bir açıklama yaptı!

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07 Nis 2022 - 09:06 Ankara- Yaşam

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