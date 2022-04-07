- 07 Nis 2022 - 09:25 G: 07 Nis 2022 - 09:28

Sadakatsiz Dizisinde Volkan’ın Defteri Kapandı! Diziden Ayrılacağı Kesinleşti; Herkes Göbek Atıyor! “Kurtulduk Akılsızdan!”

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’de ipler inceldiği yerden koptu! Volkan karakterine hayat veren Caner Cindoruk’un dizideki hikayesinin bittiği gündeme geldi! Diziden ayrılacağı kesinleşen Volkan karakteri milyonları göbek attırdı! Birçok kişiyse “Kurtulduk akılsızdan” yorumlarını yaptılar! Peki, neler oluyor?

Başrollerinde Melis Sezen, Cansu Dere ve Caner Cindoruk gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Sadakatsiz dizisi Çarşamba akşamlarını sallıyor! Her bölümde reyting rekorları kıran Sadakatsiz dizisinin 60. Bölümde final yapacağı ortaya çıkmıştı. Finale doğru adım adım ilerlerken yaşananlar ağızların açık kalmasına neden oldu. Caner Cindoruk’un diziden ayrılacağının ortaya çıkmasıyla her şey bambaşka bir hal aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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07 Nis 2022 - 09:25 Ankara- Yaşam

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