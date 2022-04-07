Sadakatsiz Dizisinde Volkan’ın Defteri Kapandı! Diziden Ayrılacağı Kesinleşti; Herkes Göbek Atıyor! “Kurtulduk Akılsızdan!”
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’de ipler inceldiği yerden koptu! Volkan karakterine hayat veren Caner Cindoruk’un dizideki hikayesinin bittiği gündeme geldi! Diziden ayrılacağı kesinleşen Volkan karakteri milyonları göbek attırdı! Birçok kişiyse “Kurtulduk akılsızdan” yorumlarını yaptılar! Peki, neler oluyor?
Başrollerinde Melis Sezen, Cansu Dere ve Caner Cindoruk gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Sadakatsiz dizisi Çarşamba akşamlarını sallıyor! Her bölümde reyting rekorları kıran Sadakatsiz dizisinin 60. Bölümde final yapacağı ortaya çıkmıştı. Finale doğru adım adım ilerlerken yaşananlar ağızların açık kalmasına neden oldu. Caner Cindoruk’un diziden ayrılacağının ortaya çıkmasıyla her şey bambaşka bir hal aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.