Sadakatsiz Dizisinde Volkan’ın Defteri Kapandı! Diziden Ayrılacağı Kesinleşti; Herkes Göbek Atıyor! “Kurtulduk Akılsızdan!”

Başrollerinde Melis Sezen, Cansu Dere ve Caner Cindoruk gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Sadakatsiz dizisi Çarşamba akşamlarını sallıyor! Her bölümde reyting rekorları kıran Sadakatsiz dizisinin 60. Bölümde final yapacağı ortaya çıkmıştı. Finale doğru adım adım ilerlerken yaşananlar ağızların açık kalmasına neden oldu. Caner Cindoruk’un diziden ayrılacağının ortaya çıkmasıyla her şey bambaşka bir hal aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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