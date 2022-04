Survivor Yağmur Adayı Bıraktı; Evine Dönüyor! “Ya Rabbi Şükür!” Acun Ilıcalı İkna Edemedi; Nuh Dedi, Peygamber Demedi! Neler Oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümünde bir eleme yaşanmıştı. Ardahan Uzkanbaş’ın yarışmadan ayrıldığı görülürken; sevenleri büyük bir yasa girmişti. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Survivor All Star yarışmasında bulunan ve sevenin olduğu kadar sevmeyeninde olduğu Yağmur Banda’nın yarışmadan ayrıldığı iddiası her şeyi yerle bir etti! Peki, neler oluyor?

