Survivor Yağmur Adayı Bıraktı; Evine Dönüyor! “Ya Rabbi Şükür!” Acun Ilıcalı İkna Edemedi; Nuh Dedi, Peygamber Demedi! Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da seyirciler havalara uçtu! Yağmur’un adayı bırakıp evine döndüğü gündeme bomba gibi düşerken; birçok kişi ise “Ya Rabbi şükür” açıklamasında bulundu! Acun Ilıcalı’nın ikna etmek için her şeyi denediği ama Yağmur Banda’nın Nuh deyip, peygamber demediği iddialar arasında yerini aldı! Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümünde bir eleme yaşanmıştı. Ardahan Uzkanbaş’ın yarışmadan ayrıldığı görülürken; sevenleri büyük bir yasa girmişti. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Survivor All Star yarışmasında bulunan ve sevenin olduğu kadar sevmeyeninde olduğu Yağmur Banda’nın yarışmadan ayrıldığı iddiası her şeyi yerle bir etti! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.