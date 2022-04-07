Hande Erçel’den Kaan Yıldırım İtirafı! Kerem Bürsin Yastığa Kafasını Koyduğu Gibi Gözyaşlarına Boğulacak! Hançeri Kalbinden…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel’den şok eden bir itiraf geldi! Kaan Yıldırım’la aşk iddialarına son noktayı koyan Hande Erçel’in sözlerinden hemen sonra Kerem Bürsin hakkında olay yorumlar arka arkaya geldi! Kerem Bürsin’in kafasını yastığa koyduğu gibi hıçkırıklara boğulacağı sosyal medyada konuşulurken; Hande Erçel’in Kerem Bürsin’i kalbinden hançerlediği gündeme geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Sen Çal Kapımı dizisinde tanışan Kerem Bürsin ve Hande Erçel, Maldivler tatilinden hemen sonra el ele görüntülenmiş ve aşklarının başladığını duyurmuşlardı. Uzun bir süre ilişki yaşayan Hande Erçel ve Kerem Bürsin kısa bir süre önce ayrılma kararı almışlardı. Hande Erçel’in ise hayatında başka birisinin olduğu gündeme geldi. Kerem Bürsin’in arkadaşlarından olan Kaan Yıldırım! Peki, Hande Erçel, Kaan Yıldırım hakkında neler dedi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.