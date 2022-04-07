Hande Erçel’den Kaan Yıldırım İtirafı! Kerem Bürsin Yastığa Kafasını Koyduğu Gibi Gözyaşlarına Boğulacak! Hançeri Kalbinden…

Sen Çal Kapımı dizisinde tanışan Kerem Bürsin ve Hande Erçel, Maldivler tatilinden hemen sonra el ele görüntülenmiş ve aşklarının başladığını duyurmuşlardı. Uzun bir süre ilişki yaşayan Hande Erçel ve Kerem Bürsin kısa bir süre önce ayrılma kararı almışlardı. Hande Erçel’in ise hayatında başka birisinin olduğu gündeme geldi. Kerem Bürsin’in arkadaşlarından olan Kaan Yıldırım! Peki, Hande Erçel, Kaan Yıldırım hakkında neler dedi?

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