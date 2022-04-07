Acun Ilıcalı Survivor All Star’ı Kafasında Bitirdi! Yayından Kaldırılacak; İpi Kesildi! Acun Ilıcalı Kan Revan... "Bıktık, Sıkıldık!" Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor için yeni çalışmalar başlatıldı! Acun Ilıcalı’nın Survivor All Star’ı kafasında bitirdiğini dair yorumlar arka arkaya gelirken; sosyal medyada büyük bir isyan baş gösterdi. Herkes aynı şeyden yakınmaya başlarken; yarışmanın yayından kaldırılacağı düşünülmeye başlandı! Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümünde bir eleme yaşanmıştı. Ardahan Uzkanbaş, gözyaşları içerisinde yarışmaya veda eden isim olmuştu. Survivor All Star yarışmasında çok sık bulunmayan Acun Ilıcalı’nın olmaması kafalarda soru işaretine neden oldu! Peki, Acun Ilıcalı Survivor All Star yarışmasını kapatacak mı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.