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07 Nis 2022 - 11:55

Acun Ilıcalı Survivor All Star’ı Kafasında Bitirdi! Yayından Kaldırılacak; İpi Kesildi! Acun Ilıcalı Kan Revan... "Bıktık, Sıkıldık!" Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor için yeni çalışmalar başlatıldı! Acun Ilıcalı’nın Survivor All Star’ı kafasında bitirdiğini dair yorumlar arka arkaya gelirken; sosyal medyada büyük bir isyan baş gösterdi. Herkes aynı şeyden yakınmaya başlarken; yarışmanın yayından kaldırılacağı düşünülmeye başlandı! Peki, neler oluyor?