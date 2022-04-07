Söylemezsem Olmaz Programında Hakaretler Boyunu Aştı! Arto Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! “Yılansın, 8 Yıldır Kurtulamadık!” Canlı Yayında…
Beyaz TV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Söylemezsem Olmaz’da kıyamet resmen koptu! Hakaretler boyu aşıp giderken; Arto ise açtı ağzını yumdu gözünü! Canlı yayın bağlantısı yapan Arto, Bircan Bali’ye “Yılansın, 8 yıldır senden kurtulamadık” açıklamasını yaparak; her şeyi alt üst etti! Peki, Söylemezsem Olmaz programının canlı yayınında neler oldu?
Seren Serengil, Arto ve Bircan Bali’nin sunumuyla ekranlara gelen Söylemezsem Olmaz programı hafta içi her gün izlenme rekorları kırıyor. Magazin dünyasından kesitleri ekranlara taşıyan Söylemezsem Olmaz programının sunucuları, birbirleri arasında da sık sık kavgaya yer veriyorlar. Şimdi ise Arto, canlı yayına bağlantı yaparak; skandal sözlerde bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.