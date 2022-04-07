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07 Nis 2022 - 12:25

Söylemezsem Olmaz Programında Hakaretler Boyunu Aştı! Arto Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! “Yılansın, 8 Yıldır Kurtulamadık!” Canlı Yayında…

Beyaz TV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Söylemezsem Olmaz’da kıyamet resmen koptu! Hakaretler boyu aşıp giderken; Arto ise açtı ağzını yumdu gözünü! Canlı yayın bağlantısı yapan Arto, Bircan Bali’ye “Yılansın, 8 yıldır senden kurtulamadık” açıklamasını yaparak; her şeyi alt üst etti! Peki, Söylemezsem Olmaz programının canlı yayınında neler oldu?