Şeyma Subaşı Üzerine Yapışan Dapdar Taytıyla Amuda Kalktı! Bacaklarıyla Şekilden Şekle Girdi! “Belin Kırılacak!” Yorumlar Gırla…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı, durmak nedir bilmiyor. Üzerine yapışan bir tayt ve sporcu sütyeniyle amuda kalkan Şeyma Subaşı, bacaklarıyla şekilden şekle girdi! Birçok kişi ise Şeyma Subaşı’nın bu pozlarına karşılık olarak “Belin kırılacak Şeyma” yorumlarını yaptılar. İşte sosyal medyayı ayağa kaldıran o pozlar…
Acun Ilıcalı’yla olan ilişkisiyle tanınan Şeyma Subaşı, aşklarıyla gündemi sallamıştı. Mısırlı sevgilisi Meedo’yla bir ayrılıp, bir barışan Şeyma Subaşı, en son nişan yüzüğünü çıkarmış ve ilişkinin bittiğini duyurmuştu. Sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaparak aşklarına noktayı koyduklarını açıklayan Subaşı, şimdilerde Hakan Sabancı’yla anılmaya başlamıştı. Aşk iddialarına henüz halen net bir açıklama yapmayan Şeyma Subaşı, amuda kalktığı paylaşımı yaparak ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.