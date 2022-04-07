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07 Nis 2022 - 12:52

Şeyma Subaşı Üzerine Yapışan Dapdar Taytıyla Amuda Kalktı! Bacaklarıyla Şekilden Şekle Girdi! “Belin Kırılacak!” Yorumlar Gırla…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı, durmak nedir bilmiyor. Üzerine yapışan bir tayt ve sporcu sütyeniyle amuda kalkan Şeyma Subaşı, bacaklarıyla şekilden şekle girdi! Birçok kişi ise Şeyma Subaşı’nın bu pozlarına karşılık olarak “Belin kırılacak Şeyma” yorumlarını yaptılar. İşte sosyal medyayı ayağa kaldıran o pozlar…