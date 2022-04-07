- 07 Nis 2022 - 12:52 G: 07 Nis 2022 - 13:05

Şeyma Subaşı Üzerine Yapışan Dapdar Taytıyla Amuda Kalktı! Bacaklarıyla Şekilden Şekle Girdi! “Belin Kırılacak!” Yorumlar Gırla…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı, durmak nedir bilmiyor. Üzerine yapışan bir tayt ve sporcu sütyeniyle amuda kalkan Şeyma Subaşı, bacaklarıyla şekilden şekle girdi! Birçok kişi ise Şeyma Subaşı’nın bu pozlarına karşılık olarak “Belin kırılacak Şeyma” yorumlarını yaptılar. İşte sosyal medyayı ayağa kaldıran o pozlar…

Acun Ilıcalı’yla olan ilişkisiyle tanınan Şeyma Subaşı, aşklarıyla gündemi sallamıştı. Mısırlı sevgilisi Meedo’yla bir ayrılıp, bir barışan Şeyma Subaşı, en son nişan yüzüğünü çıkarmış ve ilişkinin bittiğini duyurmuştu. Sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaparak aşklarına noktayı koyduklarını açıklayan Subaşı, şimdilerde Hakan Sabancı’yla anılmaya başlamıştı. Aşk iddialarına henüz halen net bir açıklama yapmayan Şeyma Subaşı, amuda kalktığı paylaşımı yaparak ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

07 Nis 2022 - 12:52 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Söylemezsem Olmaz Programında Hakaretler Boyunu Aştı! Arto Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! “Yılansın, 8 Yıldır Kurtulamadık!” Canlı Yayında… mask
Söylemezsem Olmaz Programında Hakaretler Boyunu Aştı! Arto Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! “Yılansın, 8 Yıldır Kurtulamadık!” Canlı Yayında…
Acun Ilıcalı Survivor All Star’ı Kafasında Bitirdi! Yayından Kaldırılacak; İpi Kesildi! Acun Ilıcalı Kan Revan... "Bıktık, Sıkıldık!" Neler Oluyor? mask
Acun Ilıcalı Survivor All Star’ı Kafasında Bitirdi! Yayından Kaldırılacak; İpi Kesildi! Acun Ilıcalı Kan Revan... "Bıktık, Sıkıldık!" Neler Oluyor?
Hande Erçel’den Kaan Yıldırım İtirafı! Kerem Bürsin Yastığa Kafasını Koyduğu Gibi Gözyaşlarına Boğulacak! Hançeri Kalbinden… mask
Hande Erçel’den Kaan Yıldırım İtirafı! Kerem Bürsin Yastığa Kafasını Koyduğu Gibi Gözyaşlarına Boğulacak! Hançeri Kalbinden…
59’luk Seda Sayan 18’liklere Taş Çıkardı! Kıpkırmızı, Daracık Elbisesiyle Alev Alev Yaktı! Oğlundan 3 Yaş Büyük Aşkından Sonra… mask
59’luk Seda Sayan 18’liklere Taş Çıkardı! Kıpkırmızı, Daracık Elbisesiyle Alev Alev Yaktı! Oğlundan 3 Yaş Büyük Aşkından Sonra…
Survivor Yağmur Adayı Bıraktı; Evine Dönüyor! “Ya Rabbi Şükür!” Acun Ilıcalı İkna Edemedi; Nuh Dedi, Peygamber Demedi! Neler Oluyor? mask
Survivor Yağmur Adayı Bıraktı; Evine Dönüyor! “Ya Rabbi Şükür!” Acun Ilıcalı İkna Edemedi; Nuh Dedi, Peygamber Demedi! Neler Oluyor?
Sadakatsiz Dizisinde Volkan’ın Defteri Kapandı! Diziden Ayrılacağı Kesinleşti; Herkes Göbek Atıyor! “Kurtulduk Akılsızdan!” mask
Sadakatsiz Dizisinde Volkan’ın Defteri Kapandı! Diziden Ayrılacağı Kesinleşti; Herkes Göbek Atıyor! “Kurtulduk Akılsızdan!”
Survivor Mert ve Acun Ilıcalı Birbirine Girdi! Kardeşlikleri de Bitti, Dostlukları da… Acun Kalemini Kırdı; Bile Bile Yapınca Ortalık Karıştı! mask
Survivor Mert ve Acun Ilıcalı Birbirine Girdi! Kardeşlikleri de Bitti, Dostlukları da… Acun Kalemini Kırdı; Bile Bile Yapınca Ortalık Karıştı!
Sadettin Saran'ın Oyuncu Sevgilisi Birce Akalay Bakın Kaç Yaşında! Duyanlar Şaştı Kaldı! Sadettin Saran İle Arasındaki Yaşlar Çok Dikkat Çekti… Meğer Kaz Dağları… mask
Sadettin Saran'ın Oyuncu Sevgilisi Birce Akalay Bakın Kaç Yaşında! Duyanlar Şaştı Kaldı! Sadettin Saran İle Arasındaki Yaşlar Çok Dikkat Çekti… Meğer Kaz Dağları…
Galatasaray Başkan Adayı Ali Sabancı Bakın Kaç Yaşında! Duyanlar Şaştı Kaldı! Eşi Vuslat Doğan Sabancı İle Arasındaki Yaşlar Çok Dikkat Çekti… Meğer mask
Galatasaray Başkan Adayı Ali Sabancı Bakın Kaç Yaşında! Duyanlar Şaştı Kaldı! Eşi Vuslat Doğan Sabancı İle Arasındaki Yaşlar Çok Dikkat Çekti… Meğer
Oğlum Dizisinin Zeynep’i Songül Öden Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan Şaştı Kaldı! İşte Songül Öden’ın Memleketi… mask
Oğlum Dizisinin Zeynep’i Songül Öden Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan Şaştı Kaldı! İşte Songül Öden’ın Memleketi…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Söylemezsem Olmaz Programında Hakaretler Boyunu Aştı! Arto Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! “Yılansın, 8 Yıldır Kurtulamadık!” Canlı Yayında… mask
Söylemezsem Olmaz Programında Hakaretler Boyunu Aştı! Arto Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! “Yılansın, 8 Yıldır Kurtulamadık!” Canlı Yayında…
Acun Ilıcalı Survivor All Star’ı Kafasında Bitirdi! Yayından Kaldırılacak; İpi Kesildi! Acun Ilıcalı Kan Revan... "Bıktık, Sıkıldık!" Neler Oluyor? mask
Acun Ilıcalı Survivor All Star’ı Kafasında Bitirdi! Yayından Kaldırılacak; İpi Kesildi! Acun Ilıcalı Kan Revan... "Bıktık, Sıkıldık!" Neler Oluyor?
Hande Erçel’den Kaan Yıldırım İtirafı! Kerem Bürsin Yastığa Kafasını Koyduğu Gibi Gözyaşlarına Boğulacak! Hançeri Kalbinden… mask
Hande Erçel’den Kaan Yıldırım İtirafı! Kerem Bürsin Yastığa Kafasını Koyduğu Gibi Gözyaşlarına Boğulacak! Hançeri Kalbinden…
59’luk Seda Sayan 18’liklere Taş Çıkardı! Kıpkırmızı, Daracık Elbisesiyle Alev Alev Yaktı! Oğlundan 3 Yaş Büyük Aşkından Sonra… mask
59’luk Seda Sayan 18’liklere Taş Çıkardı! Kıpkırmızı, Daracık Elbisesiyle Alev Alev Yaktı! Oğlundan 3 Yaş Büyük Aşkından Sonra…
Yargı Dizisinde Ceylin ve Ilgaz’ın Sonu Ortaya Çıktı! Pınar Deniz’in Paylaşımı Senaryoyu İfşa Etti! Acı, Kan, Gözyaşı, Ayrılık… “Yok Artık!” mask
Yargı Dizisinde Ceylin ve Ilgaz’ın Sonu Ortaya Çıktı! Pınar Deniz’in Paylaşımı Senaryoyu İfşa Etti! Acı, Kan, Gözyaşı, Ayrılık… “Yok Artık!”
Survivor Yağmur Adayı Bıraktı; Evine Dönüyor! “Ya Rabbi Şükür!” Acun Ilıcalı İkna Edemedi; Nuh Dedi, Peygamber Demedi! Neler Oluyor? mask
Survivor Yağmur Adayı Bıraktı; Evine Dönüyor! “Ya Rabbi Şükür!” Acun Ilıcalı İkna Edemedi; Nuh Dedi, Peygamber Demedi! Neler Oluyor?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status