Gönül Dağı Cemile Minicik Kıyafetiyle Olay Yarattı! Veysel’in Biricik Aşkı Instagram’da Bambaşka Birisi! Nefesleri Kesti…

TRT1 ekranlarının güçlü yapımlarından biri olan Gönül Dağı dizisi, seyircisini mest etmeye devam ediyor. Başrollerinde; Berk Atan, Gülsim Ali, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk ve Nazlı Pınar Kaya gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisinde şu sıralar dizide Cemile’yi canlandıran Nazlı Pınar Kaya bir adım öne çıkıyor. Hem oyunculuk performansı ile hem de güzelliğiyle dikkat çeken isimlerden biri haline gelen Nazlı Pınar Kaya’nın sosyal medya paylaşımları ise, yürekleri adeta hoplatıyor! Peki, Gönül Dağı’nın Cemile’si Nazlı Pınar Kaya ne paylaştı? Nazlı Pınar Kaya nasıl bir paylaşım yaptı? İşte, detaylar…