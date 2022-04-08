- 08 Nis 2022 - 01:15

Gönül Dağı Cemile'yi Minicik Kıyafetiyle Görenler Tanıyamadı! Pozları Olay Yarattı! Veysel’in Biricik Aşkı Instagram’da Bambaşka Birisi! Nefesleri Kesti…

TRT1 ekranlarının güçlü yapımlarından biri olan Gönül Dağı dizisi, seyircisini mest etmeye devam ediyor. Başrollerinde; Berk Atan, Gülsim Ali, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk ve Nazlı Pınar Kaya gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisinde şu sıralar dizide Cemile’yi canlandıran Nazlı Pınar Kaya ile öne çıkmaya devam ediyor. İşte Nazlı Pınar Kaya ile ilgili merak edilen detaylar...

TRT1 ekranlarının güçlü yapımlarından biri olan Gönül Dağı dizisi, seyircisini mest etmeye devam ediyor. Başrollerinde; Berk Atan, Gülsim Ali, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk ve Nazlı Pınar Kaya gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisinde şu sıralar dizide Cemile’yi canlandıran Nazlı Pınar Kaya bir adım öne çıkıyor. Hem oyunculuk performansı ile hem de güzelliğiyle dikkat çeken isimlerden biri haline gelen Nazlı Pınar Kaya’nın sosyal medya paylaşımları ise, yürekleri adeta hoplatıyor! Peki, Gönül Dağı’nın Cemile’si Nazlı Pınar Kaya ne paylaştı? Nazlı Pınar Kaya nasıl bir paylaşım yaptı? İşte, detaylar…

08 Nis 2022 - 01:15 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor All Star’da Hikmet ve Atakan'ın Yumruk Yumruğa Kavgası Şok Etti! Doping Olayı Sinirleri Gerdi! İki İsmin Diskalifiye Potasında! Acun Ilıcalı Per Perişan… “Güle Güle!” mask
Survivor All Star’da Hikmet ve Atakan'ın Yumruk Yumruğa Kavgası Şok Etti! Doping Olayı Sinirleri Gerdi! İki İsmin Diskalifiye Potasında! Acun Ilıcalı Per Perişan… “Güle Güle!”
Danla Biliç ve Reynmen Aşkı Miami’de Patlak Verdi! Baş Başa Tatiller Cabası; Her Şeyi Ortak Kullanıyorlar! Sosyal Medya Çalkalanıyor! mask
Danla Biliç ve Reynmen Aşkı Miami’de Patlak Verdi! Baş Başa Tatiller Cabası; Her Şeyi Ortak Kullanıyorlar! Sosyal Medya Çalkalanıyor!
Cristiano Ronaldo Eşine Her Ay Servet Ödüyor! Düzenli Para Miktarını Duyanlar Şok Oldu! Verdiği Parayla Fabrika Kurulur; 200 İşçi Karnını Doyurur! Dünya Bunu Konuşuyor! mask
Cristiano Ronaldo Eşine Her Ay Servet Ödüyor! Düzenli Para Miktarını Duyanlar Şok Oldu! Verdiği Parayla Fabrika Kurulur; 200 İşçi Karnını Doyurur! Dünya Bunu Konuşuyor!
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde Şok Eden Buluşma! Demir Yaman ve Hünkar Geri Dönüyor! Seyirciler Gözyaşlarına Boğulacak; Gözler Yılmaz’da "Gelmezsen Gelme" mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde Şok Eden Buluşma! Demir Yaman ve Hünkar Geri Dönüyor! Seyirciler Gözyaşlarına Boğulacak; Gözler Yılmaz’da "Gelmezsen Gelme"
Camdaki Kız Dizisindeki Ateşli Sahneler Yok Artık Dedirtti! Eller Ayaklar Titredi; Nalan Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Dizinin Sonu Geldi! mask
Camdaki Kız Dizisindeki Ateşli Sahneler Yok Artık Dedirtti! Eller Ayaklar Titredi; Nalan Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Dizinin Sonu Geldi!
Mahkum Dizisinin Final Senaryosu Yazıldı! Son Beş Bölüm Kararı Seyircileri Hüngür Hüngür Ağlattı! Sonuç: Hüsran, Gözyaşı, Yıkım… mask
Mahkum Dizisinin Final Senaryosu Yazıldı! Son Beş Bölüm Kararı Seyircileri Hüngür Hüngür Ağlattı! Sonuç: Hüsran, Gözyaşı, Yıkım…
Survivor Ekstra'nın Eski Sunucusu Semih Öztürk Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Acun Ilıcalı İşten Kovmuştu Ama Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki… “Mahalle Baskısıyla…” mask
Survivor Ekstra'nın Eski Sunucusu Semih Öztürk Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Acun Ilıcalı İşten Kovmuştu Ama Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki… “Mahalle Baskısıyla…”
Survivor Tarihinde Bir İlk; Acun Ilıcalı Erkek Yarışmacıları Tek Tek Gönderiyor! 15 Yıldır Böyle Bir Şey Hiç Olmadı… Ağızlar Yarım Metre Açık! Dominik Adası Yıkılıyor! mask
Survivor Tarihinde Bir İlk; Acun Ilıcalı Erkek Yarışmacıları Tek Tek Gönderiyor! 15 Yıldır Böyle Bir Şey Hiç Olmadı… Ağızlar Yarım Metre Açık! Dominik Adası Yıkılıyor!
Mehmet Ali Erbil Ekranlara Geri Dönüyor! Yeni Projesi Sosyal Medyada Gündem Oldu! Tepkileri Arka Arkaya Topladı! “Bir de Para mı Kazanacak Buradan?” Neler Oluyor? mask
Mehmet Ali Erbil Ekranlara Geri Dönüyor! Yeni Projesi Sosyal Medyada Gündem Oldu! Tepkileri Arka Arkaya Topladı! “Bir de Para mı Kazanacak Buradan?” Neler Oluyor?
Seren Serengil'in filtresi Demet Akalın’ı Kızından Bile Küçük Yaptı! Kimse Kimseye Benzemiyor; Herkes Gerçek Hallerini Unuttu! “Bunlar Kim?” mask
Seren Serengil'in filtresi Demet Akalın’ı Kızından Bile Küçük Yaptı! Kimse Kimseye Benzemiyor; Herkes Gerçek Hallerini Unuttu! “Bunlar Kim?”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Survivor All Star’da Hikmet ve Atakan'ın Yumruk Yumruğa Kavgası Şok Etti! Doping Olayı Sinirleri Gerdi! İki İsmin Diskalifiye Potasında! Acun Ilıcalı Per Perişan… “Güle Güle!” mask
Survivor All Star’da Hikmet ve Atakan'ın Yumruk Yumruğa Kavgası Şok Etti! Doping Olayı Sinirleri Gerdi! İki İsmin Diskalifiye Potasında! Acun Ilıcalı Per Perişan… “Güle Güle!”
Sadakatsiz Dizisinde Her Şey Allak Bullak Eden Final Yaşandı! Asya’dan Tokat Gibi Darbeler…Seyirci Merak Etiklerinin Cevabını Aldı, Yerine Oturdu! Yok Artık... mask
Sadakatsiz Dizisinde Her Şey Allak Bullak Eden Final Yaşandı! Asya’dan Tokat Gibi Darbeler…Seyirci Merak Etiklerinin Cevabını Aldı, Yerine Oturdu! Yok Artık...
Danla Biliç ve Reynmen Aşkı Miami’de Patlak Verdi! Baş Başa Tatiller Cabası; Her Şeyi Ortak Kullanıyorlar! Sosyal Medya Çalkalanıyor! mask
Danla Biliç ve Reynmen Aşkı Miami’de Patlak Verdi! Baş Başa Tatiller Cabası; Her Şeyi Ortak Kullanıyorlar! Sosyal Medya Çalkalanıyor!
Cristiano Ronaldo Eşine Her Ay Servet Ödüyor! Düzenli Para Miktarını Duyanlar Şok Oldu! Verdiği Parayla Fabrika Kurulur; 200 İşçi Karnını Doyurur! Dünya Bunu Konuşuyor! mask
Cristiano Ronaldo Eşine Her Ay Servet Ödüyor! Düzenli Para Miktarını Duyanlar Şok Oldu! Verdiği Parayla Fabrika Kurulur; 200 İşçi Karnını Doyurur! Dünya Bunu Konuşuyor!
A101 Markette Ayçiçek Yağlarında Büyük Cuma İndirimi! 1 LT, 2 LT Ve 5 LT Ayçiçek Yağı Fiyatı 39 TL, 59 TL, 99 TL, 155 TL'ye Düştü! İşte 8 Nisan A101 Sıvı Yağ Fiyatları! mask
A101 Markette Ayçiçek Yağlarında Büyük Cuma İndirimi! 1 LT, 2 LT Ve 5 LT Ayçiçek Yağı Fiyatı 39 TL, 59 TL, 99 TL, 155 TL'ye Düştü! İşte 8 Nisan A101 Sıvı Yağ Fiyatları!
Apple Fiyatları İndirimli Dip Fiyatları Gördü! iPhone 11, 12, 13 Fiyatları Tek Tek Açıklandı; Sadece Birkaç Gün Sürecek! “Yok Pahasına” mask
Apple Fiyatları İndirimli Dip Fiyatları Gördü! iPhone 11, 12, 13 Fiyatları Tek Tek Açıklandı; Sadece Birkaç Gün Sürecek! “Yok Pahasına”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status