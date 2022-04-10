Gönül Dağı Veysel'in Aşkı Cemile Minicik Kıyafetiyle İnstagram'da Boy Gösterdi! Pozları Olay Yarattı! Veysel’in Biricik Aşkı Instagram’da Bambaşka Birisi! Nefesleri Kesti…
TRT1 ekranlarının güçlü yapımlarından biri olan Gönül Dağı dizisi, seyircisini mest etmeye devam ediyor. Başrollerinde; Berk Atan, Gülsim Ali, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk ve Nazlı Pınar Kaya gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisinde şu sıralar dizide Cemile’yi canlandıran Nazlı Pınar Kaya ile öne çıkmaya devam ediyor. İşte Nazlı Pınar Kaya ile ilgili merak edilen detaylar...
TRT1 ekranlarının güçlü yapımlarından biri olan Gönül Dağı dizisi, seyircisini mest etmeye devam ediyor. Başrollerinde; Berk Atan, Gülsim Ali, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk ve Nazlı Pınar Kaya gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisinde şu sıralar dizide Cemile’yi canlandıran Nazlı Pınar Kaya bir adım öne çıkıyor. Hem oyunculuk performansı ile hem de güzelliğiyle dikkat çeken isimlerden biri haline gelen Nazlı Pınar Kaya’nın sosyal medya paylaşımları ise, yürekleri adeta hoplatıyor! Peki, Gönül Dağı’nın Cemile’si Nazlı Pınar Kaya ne paylaştı? Nazlı Pınar Kaya nasıl bir paylaşım yaptı? İşte, detaylar…
10 Nis 2022 - 17:40 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.