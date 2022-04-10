Survivor Ekstra'nın Eski Sunucusu Semih Öztürk Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! O Sözler Kazanları Kaynayacak! Acun Ilıcalı İşten Kovmuştu… “Mahalle Baskısıyla…”

Eşi Kurretülayn Matur Öztürk’ün Acun Medya ailesinden olan Alpay Kazan’ın ölümünün hemen ardından yaptığı Twitter paylaşımı nedeniyle Survivor Ekstra ile yollarını ayırmak zorunda kaldığı iddia edilen Semih Öztürk, Survivor’ı yorumlamayı bırakmadı. Hala Survivor’da yaşananları yorumlayan Semih Öztürk’ün hedefine aldığı isim ve o isim ile ilgili söyledikleri ise, herkesi adeta şoke etti! Peki, Survivor Semih Öztürk ne dedi? Survivor Semih Öztürk hedefine kimi aldı? İşte, detaylar…