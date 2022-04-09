- 09 Nis 2022 - 05:28

Survivor Batuhan’ın Biricik Aşkı Aleyna Çalışkan’dan Fizik Şov! Göbeği Açık Minicik Kıyafetiyle İncecik Belini, … “Hiç Giyinmeseydin!” Alev Alev Yaktı…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Aleyna Çalışkan, gündeme bomba gibi düştü. Batuhan Karacakaya’la aşk yaşadığı bilinen Aleyna Çalışkan’ın fizik şovu kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı! İncecik belini minicik bir kıyafetle ortaya çıkaran Aleyna Çalışkan’a “Hiç giyinmeseydin” yorumları gırla yapıldı! İşte Aleyna Çalışkan’dan alev alev yakan o pozlar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2021 döneminde bulunan Aleyna Çalışkan, tüm dikkatleri üzerine çekmeye başardı. Yedeklerden gelen Survivor yarışmacısı Aleyna Çalışkan, Survivor yarışmasından sonra Batuhan Karacakaya’yla samimi pozlarda bulunmuştu. Şimdi ise Aleyna Çalışkan nefesleri kesen bir paylaşımda bulunarak alev alev yaktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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09 Nis 2022 - 05:28 Ankara- Yaşam

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