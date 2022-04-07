- 07 Nis 2022 - 14:02 G: 07 Nis 2022 - 14:09

Survivor All Star’da Yumruk Yumruğa Kavga! İki İsmin Diskalifiyesi Söz Konusu Oldu; Acun Ilıcalı Per Perişan… “Güle Güle!”

TV8 ekranlarında reyting rekorları kırmaya devam eden Survivor All Star 2022 yarışması, son bölümünde tüm dizileri ardında bırakarak zirveye oturdu. Son bölümünde yaşanan Nagihan ve Nisa polemiğinin ardından yeni bir polemik ile daha seyircisinin karşısına çıkacak olan Survivor All Star 2022 yarışması, yayınlanan yeni bölüm fragmanı ile herkesi adeta şoke etti.

TV8 ekranlarında reyting rekorları kırmaya devam eden Survivor All Star 2022 yarışması, son bölümünde tüm dizileri ardında bırakarak zirveye oturdu. Son bölümünde yaşanan Nagihan ve Nisa polemiğinin ardından yeni bir polemik ile daha seyircisinin karşısına çıkacak olan Survivor All Star 2022 yarışması, yayınlanan yeni bölüm fragmanı ile herkesi adeta şoke etti. Bu polemiğin başrollerini paylaşan Atakan ve Hikmet’in diskalifiye edilip, edilmeyeceği sorusu da o fragman ile yanıt buldu! Peki, Survivor All Star'ın son bölümünde ne oldu? Survivor All Star 2022 yarışması yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor Atakan ile Hikmet neden kavga etti, diskalifiye edildi mi? İşte, detaylar…

07 Nis 2022 - 14:02 - Magazin

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