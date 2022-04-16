- 16 Nis 2022 - 05:27

Teşkilat Dizisinde Vedalar Can Sıkıyor! Mete Başkan’dan Sonra O Başrol Oyuncu da Pılını Pırtını Topladı Gidiyor! Gözyaşları Sel Olup Akacak!

Pazar akşamlarının reyting rekortmeni, TRT1 ekranlarının iki sezondur vazgeçilmezi olan Teşkilat dizisinde sular bir türlü durulmadı. En sevilen karakterlerinden birine daha iki önce veda eden Teşkilat dizisinin bu kez başrol oyuncularından birini daha gözden çıkarıldığı öğrenildi. Sevilen dizi Teşkilat'tan detaylar...

Pazar akşamlarının reyting rekortmeni, TRT1 ekranlarının iki sezondur vazgeçilmezi olan Teşkilat dizisinde sular bir türlü durulmadı. En sevilen karakterlerinden birine daha iki önce veda eden Teşkilat dizisinin bu kez başrol oyuncularından birini daha gözden çıkarıldığı öğrenildi. Yayınlanan Teşkilat dizisinin yeni bölüm fragmanı ile ortaya çıkan o detay ise, tüm dizi izleyicisini adeta yasa boğdu! Peki, Teşkilat dizisinde neler oluyor? Teşkilat dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teşkilat dizisinden ayrılan yeni oyuncu kim? İşte, detaylar…


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16 Nis 2022 - 05:27 - Dizi Haberleri

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