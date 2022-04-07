Teşkilat Dizisinde Yaprak Dökümü Durmuyor! Mete Başkan’dan Sonra O İsimde Pılını Pırtını Topladı! Gözyaşları Sel Olup Akacak!
Pazar akşamlarının reyting rekortmeni, TRT1 ekranlarının iki sezondur vazgeçilmezi olan Teşkilat dizisinde sular bir türlü durulmadı. En sevilen karakterlerinden birine daha iki önce veda eden Teşkilat dizisinin bu kez başrol oyuncularından birini daha gözden çıkarıldığı öğrenildi. Sevilen dizi Teşkilat'tan detaylar...
Pazar akşamlarının reyting rekortmeni, TRT1 ekranlarının iki sezondur vazgeçilmezi olan Teşkilat dizisinde sular bir türlü durulmadı. En sevilen karakterlerinden birine daha iki önce veda eden Teşkilat dizisinin bu kez başrol oyuncularından birini daha gözden çıkarıldığı öğrenildi. Yayınlanan Teşkilat dizisinin yeni bölüm fragmanı ile ortaya çıkan o detay ise, tüm dizi izleyicisini adeta yasa boğdu! Peki, Teşkilat dizisinde neler oluyor? Teşkilat dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teşkilat dizisinden ayrılan yeni oyuncu kim? İşte, detaylar…
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07 Nis 2022 - 14:08 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.