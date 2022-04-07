- 07 Nis 2022 - 14:16 G: 07 Nis 2022 - 14:21

Cristiano Ronaldo Eşine Servet Ödüyor! Her Ay Verdiği Parayla Fabrika Kurulur; 100 İşçi Karnını Doyurur! Dünya Bunu Konuşuyor!

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiana Ronaldo, alışılmışın dışında bir ödeme ile dünya basının gündemine bomba gibi düştü. Sevgilisine aylık ödeme yaptığı öğrenilen Cristiana Ronaldo’nun ödediği tutar ise, dudakları resmen uçuklattı. İşte detaylar...

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiana Ronaldo, alışılmışın dışında bir ödeme ile dünya basının gündemine bomba gibi düştü. Sevgilisine aylık ödeme yaptığı öğrenilen Cristiana Ronaldo’nun ödediği tutar ise, dudakları resmen uçuklattı. Öte yandan Cristiano Ronaldo’nun sevgilisi Georgina Rodriguez’in kendi aylık kazancının da duyanları şaşırtacak bir meblağ olduğu ortaya çıktı1 Peki, Cristiano Ronaldo sevgilisi Georgina Rodriguez'e ne kadar nafaka ödüyor? Cristiano Ronaldo’nun sevgilisi Georgina Rodriguez ne kadar kazanıyor, mesleği ne? İşte, detaylar…

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07 Nis 2022 - 14:16 - Magazin

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