Cristiano Ronaldo Eşine Servet Ödüyor! Her Ay Verdiği Parayla Fabrika Kurulur; 100 İşçi Karnını Doyurur! Dünya Bunu Konuşuyor!
Dünyaca ünlü futbolcu Cristiana Ronaldo, alışılmışın dışında bir ödeme ile dünya basının gündemine bomba gibi düştü. Sevgilisine aylık ödeme yaptığı öğrenilen Cristiana Ronaldo’nun ödediği tutar ise, dudakları resmen uçuklattı. İşte detaylar...
Dünyaca ünlü futbolcu Cristiana Ronaldo, alışılmışın dışında bir ödeme ile dünya basının gündemine bomba gibi düştü. Sevgilisine aylık ödeme yaptığı öğrenilen Cristiana Ronaldo’nun ödediği tutar ise, dudakları resmen uçuklattı. Öte yandan Cristiano Ronaldo’nun sevgilisi Georgina Rodriguez’in kendi aylık kazancının da duyanları şaşırtacak bir meblağ olduğu ortaya çıktı1 Peki, Cristiano Ronaldo sevgilisi Georgina Rodriguez'e ne kadar nafaka ödüyor? Cristiano Ronaldo’nun sevgilisi Georgina Rodriguez ne kadar kazanıyor, mesleği ne? İşte, detaylar…
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07 Nis 2022 - 14:16 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.