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07 Nis 2022 - 14:13

Üç Kız Kardeş Dizisinin Türkan’ı Fizik Şov Yaptı! Braletini Giydi; Karın Kaslarını Gösterdi! Hande Erçel’e Tokat Gibi Darbe! “Beş Basar!”

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş’te Türkan karakterine hayat veren Özgü Kaya, hayran kitlesini güzelliğiyle genişletiyor! Sosyal medya hesabından fizik şov yaptığı anları paylaşan Özgü Kaya, braletiyle nefesleri kesti; karın kaslarını kanıtladı! Birçok kişi tarafından Hande Erçel’e benzetilen Özgü Kaya’nın bu hallerinin Hande Erçel’e darbe niteliğinde olacağına dair yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…