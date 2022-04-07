- 07 Nis 2022 - 14:21 G: 07 Nis 2022 - 14:24

Sadakatsiz Dizisinde Her Şey Allak Bullak Oldu! Seyirci Sonunca Cevabını Aldı, Yerine Oturdu! Asya’dan Tokat Gibi Darbeler…

İki sezondur Kanal D ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Sadakat dizisi için final çanları çalmaya başladı. Ünlü oyuncuları başrollerde bulundurması ve entrikalar ile dolu olay örgüsü ile seyircisini her hafta ekran başına kilitlemesiyle ilk sezonuna başlayan Sadakatsiz dizisi ile ilgili son detaylar haberimizde...

İki sezondur Kanal D ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Sadakat dizisi için final çanları çalmaya başladı. Ünlü oyuncuları başrollerde bulundurması ve entrikalar ile dolu olay örgüsü ile seyircisini her hafta ekran başına kilitlemesiyle ilk sezonuna başlayan Sadakatsiz dizisi, yaşadığı oyuncu ayrılıklarının ardından reytinglerde gerilemeye başladı. Bu gerilemeden mi hikayenin sona ermesinden mi bilinmez, bir süredir beklenen haber o isimden geldi! Peki, Sadakatsiz dizisinde neler oluyor? Sadakatsiz dizisi bitiyor mu, final mi yapıyor? Sadakatsiz dizisi ne zaman final yapıyor? İşte, detaylar…

07 Nis 2022 - 14:21 - Dizi Haberleri

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