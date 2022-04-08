Danla Biliç ve Reynmen Aşkı Miami’de Patlak Verdi! Baş Başa Tatiller Cabası; Her Şeyi Ortak Kullanıyorlar! Sosyal Medya Çalkalanıyor!

Sosyal medya fenomenlerinden biri olan yaşamını influencerlık yaparak kazanan ve Survivor Türkiye 2020 yarışmasında şampiyon Cemal Can Canseven’e verdiği destekler ile hafızalara kazınan Danla Bilic, tatile çıktı. Çıktığı tatilden attığı fotoğrafın aynısını sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Reynmen’in de paylaşması akılları aşk dedikodularını getirirken; iki fenomenin hayranları da bu konuyu yorumlamadan geçemedi! Peki, Danla Bİliç ile Reynmen birlikte mi? Danla Biliç’in sevgilisi var mı, sevgilisi kim, Reynmen ile sevgili mi? Reynmen’in sevgilisi var mı, sevgilisi kim, Danla Bilic ile sevgili mi? İşte, detaylar…

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