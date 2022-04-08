Danla Biliç ve Reynmen Aşkı Miami’de Patlak Verdi! Baş Başa Tatiller Cabası; Her Şeyi Ortak Kullanıyorlar! Sosyal Medya Çalkalanıyor!
Sosyal medya fenomenlerinden biri olan yaşamını influencerlık yaparak kazanan ve Survivor Türkiye 2020 yarışmasında şampiyon Cemal Can Canseven’e verdiği destekler ile hafızalara kazınan Danla Bilic, tatile çıktı. Çıktığı tatilden attığı fotoğrafın aynısını sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Reynmen’in de paylaşması oldukça ses getirdi. İşte detaylar...
Sosyal medya fenomenlerinden biri olan yaşamını influencerlık yaparak kazanan ve Survivor Türkiye 2020 yarışmasında şampiyon Cemal Can Canseven’e verdiği destekler ile hafızalara kazınan Danla Bilic, tatile çıktı. Çıktığı tatilden attığı fotoğrafın aynısını sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Reynmen’in de paylaşması akılları aşk dedikodularını getirirken; iki fenomenin hayranları da bu konuyu yorumlamadan geçemedi! Peki, Danla Bİliç ile Reynmen birlikte mi? Danla Biliç’in sevgilisi var mı, sevgilisi kim, Reynmen ile sevgili mi? Reynmen’in sevgilisi var mı, sevgilisi kim, Danla Bilic ile sevgili mi? İşte, detaylar…
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08 Nis 2022 - 01:10 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.