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07 Nis 2022 - 14:55

Survivor’da Ödül Oyununu Kazanan Takım İfşa Edildi! Pekmezleri Çıktı; Konseyde Ortalık Karıştı! Tongaya Getirdiler, Tüyler Ürperdi!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da ifşalar bitmek nedir bilmiyor. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Survivor All Star yarışmasında kazanan takım ortaya çıktı! Yarışmacıların pekmezi çıkarken; konseyde ortalık karıştı! Tongaya gelen seyircinin tüylerinin ürperdiğini açıkladı! Peki, neler oluyor?