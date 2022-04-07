Survivor’da Ödül Oyununu Kazanan Takım İfşa Edildi! Pekmezleri Çıktı; Konseyde Ortalık Karıştı! Tongaya Getirdiler, Tüyler Ürperdi!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da ifşalar bitmek nedir bilmiyor. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Survivor All Star yarışmasında kazanan takım ortaya çıktı! Yarışmacıların pekmezi çıkarken; konseyde ortalık karıştı! Tongaya gelen seyircinin tüylerinin ürperdiğini açıkladı! Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümünde eleme yapılmıştı. Gizem, Barış, Ardahan ve Gökhan arasından ekranlara veda eden isim Ardahan olmuştu. Gözyaşları içerisinde hayallerine veda eden Ardahan’ın hayranları yıkılmıştı. Ardahan’ın eleneceği de günler öncesinde ifşa edilmişti. Peki, yarışmanın yeni bölümde kazanan takımı hangisi oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.