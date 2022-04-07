- 07 Nis 2022 - 14:55 G: 07 Nis 2022 - 15:18

Survivor’da Ödül Oyununu Kazanan Takım İfşa Edildi! Pekmezleri Çıktı; Konseyde Ortalık Karıştı! Tongaya Getirdiler, Tüyler Ürperdi!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da ifşalar bitmek nedir bilmiyor. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Survivor All Star yarışmasında kazanan takım ortaya çıktı! Yarışmacıların pekmezi çıkarken; konseyde ortalık karıştı! Tongaya gelen seyircinin tüylerinin ürperdiğini açıkladı! Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümünde eleme yapılmıştı. Gizem, Barış, Ardahan ve Gökhan arasından ekranlara veda eden isim Ardahan olmuştu. Gözyaşları içerisinde hayallerine veda eden Ardahan’ın hayranları yıkılmıştı. Ardahan’ın eleneceği de günler öncesinde ifşa edilmişti. Peki, yarışmanın yeni bölümde kazanan takımı hangisi oldu?

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07 Nis 2022 - 14:55 Ankara- Yaşam

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