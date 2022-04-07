Anasayfa/

Foto Galeri/

07 Nis 2022 - 15:47

Masterchef All Star İçin Acun Ilıcalı İmzaları Attı! Şeflerin Hepsini Sildi Attı; Yarışmacıların İsimleri Ortaya Çıktı! Barbaros, Alican, Yasin Obuz…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef için çalışmalar başlatıldı! Acun Ilıcalı 2022 yılını All star yılı ilan etti ve Masterchef içinde imzaları attı. Şeflerin hepsiyle çalışmaları durduran Acun Ilıcalı, eski yarışmacılara yeniden katılmaları için teklifleri sundu! All Star yarışmasına katılacak isimler arasında ise unutulmaz isimlerden olan Barbaros, Alican ve Yasin Obuz bulunuyor! İşte merak edilen tüm detaylar…