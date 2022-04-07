Masterchef All Star İçin Acun Ilıcalı İmzaları Attı! Şeflerin Hepsini Sildi Attı; Yarışmacıların İsimleri Ortaya Çıktı! Barbaros, Alican, Yasin Obuz…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef için çalışmalar başlatıldı! Acun Ilıcalı 2022 yılını All star yılı ilan etti ve Masterchef içinde imzaları attı. Şeflerin hepsiyle çalışmaları durduran Acun Ilıcalı, eski yarışmacılara yeniden katılmaları için teklifleri sundu! All Star yarışmasına katılacak isimler arasında ise unutulmaz isimlerden olan Barbaros, Alican ve Yasin Obuz bulunuyor! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının sezon finalinde Hasan Biltekin ve Eren Kaşıkçı karşı karşıya gelmişti. Birlikte en iyi tabaklarını yapmaya çalışan iki yarışmacıdan kazanan ve kupayı kaldıran isim Eren Kaşıkçı olmuştu. All Star söylentilerinin ortaya çıkmasıyla birlikte yarışmacıların alımları resmen durduruldu! Peki, hangi isimler All Star kadrosunda olacak?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.