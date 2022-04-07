- 07 Nis 2022 - 16:10 G: 07 Nis 2022 - 16:13

Camdaki Kız’da Sedat’ın Nalan’la Boşandıktan Sonraki Hikayesi Şok Etti! Öyle Bir Hale Gelecek Ki, Hayri’nin Ölümü Bile… “Yok Artık!”

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinde Sedat’ın hikayesi ortaya çıktı! Nalan’la boşanması bile ortaya çıkarken; Sedat’ın boşanma sonrasındaki hayatı milyonların tüylerini ürpertti! Sedat’ın hikayesi öyle bir hale gelecek ki, Hayri’nin ölümü bile onu değiştirmeyecek! İşte milyonlara “Yok artık” dedirten o hikaye…

Başrollerinde Feyyaz Şerifoğlu, Burcu Biricik, Nur Sürer ve Devrim Yakut gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Camdaki Kız dizisinin son bölümü Perşembe akşamı ekranlara gelmişti. Perşembe akşamlarının yıldız dizisi haline gelen Camdaki Kız’da hikaye boyut atlamıştı. Sedat’tan uzaklaşan Nalan, Hayri’ye karşı bir şeyler hissettiğinden emin hale gelmişti. Sedat’la boşanma kararı alacak olan Nalan’ın hikayesi az çok bilinse bile Sedat’ın boşanma sonrasındaki hikayesi şok içerisinde bıraktı! Peki, Nalan ve Sedat boşandıktan sonra neler oluyor?

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07 Nis 2022 - 16:10 Ankara- Yaşam

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