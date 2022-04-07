Camdaki Kız’da Sedat’ın Nalan’la Boşandıktan Sonraki Hikayesi Şok Etti! Öyle Bir Hale Gelecek Ki, Hayri’nin Ölümü Bile… “Yok Artık!”
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinde Sedat’ın hikayesi ortaya çıktı! Nalan’la boşanması bile ortaya çıkarken; Sedat’ın boşanma sonrasındaki hayatı milyonların tüylerini ürpertti! Sedat’ın hikayesi öyle bir hale gelecek ki, Hayri’nin ölümü bile onu değiştirmeyecek! İşte milyonlara “Yok artık” dedirten o hikaye…
Başrollerinde Feyyaz Şerifoğlu, Burcu Biricik, Nur Sürer ve Devrim Yakut gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Camdaki Kız dizisinin son bölümü Perşembe akşamı ekranlara gelmişti. Perşembe akşamlarının yıldız dizisi haline gelen Camdaki Kız’da hikaye boyut atlamıştı. Sedat’tan uzaklaşan Nalan, Hayri’ye karşı bir şeyler hissettiğinden emin hale gelmişti. Sedat’la boşanma kararı alacak olan Nalan’ın hikayesi az çok bilinse bile Sedat’ın boşanma sonrasındaki hikayesi şok içerisinde bıraktı! Peki, Nalan ve Sedat boşandıktan sonra neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.