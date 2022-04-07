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07 Nis 2022 - 16:10

Camdaki Kız’da Sedat’ın Nalan’la Boşandıktan Sonraki Hikayesi Şok Etti! Öyle Bir Hale Gelecek Ki, Hayri’nin Ölümü Bile… “Yok Artık!”

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinde Sedat’ın hikayesi ortaya çıktı! Nalan’la boşanması bile ortaya çıkarken; Sedat’ın boşanma sonrasındaki hayatı milyonların tüylerini ürpertti! Sedat’ın hikayesi öyle bir hale gelecek ki, Hayri’nin ölümü bile onu değiştirmeyecek! İşte milyonlara “Yok artık” dedirten o hikaye…