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07 Nis 2022 - 19:05

Seren Serengil'in filtresi Demet Akalın’ı Kızından Bile Küçük Yaptı! Kimse Kimseye Benzemiyor; Herkes Gerçek Hallerini Unuttu! “Bunlar Kim?”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seren Serengil, milyonların ağzını açık bırakmayı bir kez daha başardı! Demet Akalın’ı kızı Hira’dan bile küçük yapan Seren Serengil, sosyal medyayı salladı! Kimse kimseye benzemiyorken; herkesin gerçek hallerini unutturan Seren Serengil’e yığınla “Bunlar kim?” yorumları yapıldı! Peki, neler oluyor?