- 07 Nis 2022 - 19:05

Seren Serengil'in filtresi Demet Akalın’ı Kızından Bile Küçük Yaptı! Kimse Kimseye Benzemiyor; Herkes Gerçek Hallerini Unuttu! “Bunlar Kim?”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seren Serengil, milyonların ağzını açık bırakmayı bir kez daha başardı! Demet Akalın’ı kızı Hira’dan bile küçük yapan Seren Serengil, sosyal medyayı salladı! Kimse kimseye benzemiyorken; herkesin gerçek hallerini unutturan Seren Serengil’e yığınla “Bunlar kim?” yorumları yapıldı! Peki, neler oluyor?

Beyaz TV ekranlarında yer alan Söylemezsem Olmaz programında yer alan Seren Serengil, sözleriyle ağızları yarım metre açık bırakıyor. Yıllardır sunucu olarak yer alan Seren Serengil, Demet Akalın’la şu aralar iyi bir dostluk yürütüyor. Geçtiğimiz günlerde yeni yaşını kutlayan Seren Serengil, sosyal medyadan ise sevenlerinin yanında olduğunu gösteren bir paylaşımda bulundu ama Demet Akalın’ın yüzü bambaşka birisine ait gibi durduğunu gözünden kaçırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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07 Nis 2022 - 19:05 Ankara- Yaşam

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