Müge Anlı'da Herkesi Şaşırtan Olay! Mehmet Genç hiç tanımadığı bir kadına servet döktü, Araba, Para, ev...

Müge Anlı’dan yardım isteyen Mehmet Genç, hayatının yanıp yıkıldığını dile getirdi. Yıllarca emek vererek uğraşıp biriktirdiği paraları ve mülkleri sadece yemek yaptığı için aşık olduğu kadına kaptırdığını dile getiren Mehmet Genç, seyircileri ekranlara kilitledi. Hayali bir kadın uğruna binlerce lirasından, evinden, arabasından ve hatta arsasından olan Mehmet Genç, ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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