Müge Anlı'da Herkesi Şaşırtan Olay! Mehmet Genç hiç tanımadığı bir kadına servet döktü, Araba, Para, ev...
ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı’da mide bulandıran bir olay yaşandı! Seyircilerin tüylerinin ürperdiği bu olayda sosyal medya resmen karıştı. Hayatını yakan adamın sadece yemek fotoğraflarına kandığı ortaya çıktı. Çorçocuğu perişan hale getiren olayda gözlerde yaşlı kaldı! Müge Anlı ise duyduklarını hayretler içerisinde dinledi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Müge Anlı’dan yardım isteyen Mehmet Genç, hayatının yanıp yıkıldığını dile getirdi. Yıllarca emek vererek uğraşıp biriktirdiği paraları ve mülkleri sadece yemek yaptığı için aşık olduğu kadına kaptırdığını dile getiren Mehmet Genç, seyircileri ekranlara kilitledi. Hayali bir kadın uğruna binlerce lirasından, evinden, arabasından ve hatta arsasından olan Mehmet Genç, ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.