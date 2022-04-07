Survivor Mert Öcal’ın Yeni Dizisi Belli Oldu! Acun Medya’yla İlişiği Kesilmişti; Adresi Ağızları Açık Bıraktı! Sude Şimdi Kafayı Yiyecek!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan geçtiğimiz haftalarda elenen Mert Öcal’ın giriş yaptığı dizi ortaya çıktı! Acun Medya’yla ilişiği kesilen Mert Öcal’ın yeni adresi milyonların ağzını açık bıraktı! Birçok kişi ise sevgilisi Sude’nin asıl şimdi çıldıracağını hatta kafayı yiyeceğini dile getirdi! Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümünde Ardahan Uzkanbaş’ın vedası yürekleri sızlatmıştı. Ardahan’ın elenmesinin ardından adada yeni bir dönem başlamıştı. Geçtiğimiz haftalarda şampiyonluk hayallerine veda eden Mert Öcal’ın yeni projesi ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.