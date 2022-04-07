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07 Nis 2022 - 18:53

Survivor Mert Öcal’ın Yeni Dizisi Belli Oldu! Acun Medya’yla İlişiği Kesilmişti; Adresi Ağızları Açık Bıraktı! Sude Şimdi Kafayı Yiyecek!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan geçtiğimiz haftalarda elenen Mert Öcal’ın giriş yaptığı dizi ortaya çıktı! Acun Medya’yla ilişiği kesilen Mert Öcal’ın yeni adresi milyonların ağzını açık bıraktı! Birçok kişi ise sevgilisi Sude’nin asıl şimdi çıldıracağını hatta kafayı yiyeceğini dile getirdi! Peki, neler oluyor?