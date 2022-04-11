- 11 Nis 2022 - 05:08

Mehmet Ali Erbil Ekranlara Geri Dönüyor! Yeni Projesi Sosyal Medyada Gündem Oldu! Tepkileri Arka Arkaya Topladı! “Bir de Para mı Kazanacak Buradan?” Neler Oluyor?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mehmet Ali Erbil, sanal linç kurbanı oldu! Yeni açıklamalarda bulunan Erbil, tepkileri arka arkaya topladı! Birçok kişi yeni projesini duyunca; “Bir de buradan para mı kazanacak buradan?” yorumlarında bulundu! Gündemi sallayan Mehmet Ali Erbil, ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Geçtiğimi yıllarda Mehmet Ali Erbil, banyoda yere düşmüş ve kaburgalarında ciddi manada sakatlık yaşamıştı. Uzun bir süre tedavi gören Mehmet Ali Erbil, hayata yeniden dönmüştü. Şimdi ise yeni projelerde bulunacağını dile getiren Erbil, linç yedi!

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11 Nis 2022 - 05:08 Ankara- Yaşam

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